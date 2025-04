Peschici, oltre 5 quintali di plastica raccolti nella Giornata nazionale del Mare

Oltre cinque quintali di rifiuti, tra cui resti di plastica, copertoni, boe e soprattutto i famigerati retini per l’allevamento delle cozze: è questo il bilancio della Giornata nazionale del Mare celebrata sulla spiaggia della Marina e del Jalillo, a Peschici, in provincia di Foggia. Un’iniziativa fortemente voluta dalla Lega Navale di Peschici, Mare Vivo Puglia, Navi Tremiti e dall’Istituto Libetta, che ha visto la partecipazione attiva di decine di volontari e studenti, accomunati dallo stesso obiettivo: ripulire le coste e sensibilizzare la comunità sulla tutela ambientale.

“Ogni anno la stessa storia”, denuncia Sergio Afferrante, presidente della Lega Navale di Peschici. “Ogni anno quintali di plastica, ma soprattutto reste per le cozze. La Lega Navale continuerà a promuovere iniziative salva mare per proteggere il nostro territorio”. Le reste, retini utilizzati per l’allevamento dei mitili che dovrebbero essere smaltiti nei porti di provenienza, finiscono invece spesso in mare, rappresentando una delle principali fonti di inquinamento delle spiagge garganiche.

L’obiettivo della Giornata del Mare è stato quello di risvegliare nelle comunità locali, e in particolare tra i più giovani, una maggiore consapevolezza del valore inestimabile del mare che circonda il Gargano, promuovendo una cultura del rispetto e della salvaguardia ambientale. “L’attività di educazione ambientale – sottolinea la docente Lucrezia D’Errico – per la nostra scuola è fondamentale. È importante che i ragazzi comprendano fin da subito il loro ruolo nella tutela dell’ambiente”.

Secondo gli esperti, il mare del Gargano gode di buona salute, ma sono le spiagge e i bacini portuali a soffrire maggiormente l’inquinamento, soprattutto a causa delle macroplastiche. “È un’occasione speciale – ha spiegato la biologa marina Lucrezia Cilento – per ricordare quanto il mare sia parte integrante della nostra identità, della nostra storia e della nostra economia. Ma anche un invito a riflettere sulla sua fragilità e sul ruolo che ciascuno di noi può svolgere per proteggerlo”.

Educazione, sostenibilità e tutela ambientale sono stati i valori cardine della giornata, accompagnati da un appello rivolto a tutti: ridurre l’uso della plastica, rispettare l’ambiente marino e sostenere chi ogni giorno lavora per conservarne la bellezza.

