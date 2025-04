Più raccolta differenziata, transizione digitale: ecco il primo Rapporto di sostenibilità della Provincia di Foggia

Foggia, 11 aprile 2025. La Provincia di Foggia ha presentato il suo primo Rapporto di sostenibilità. Dopo aver ricevuto la “Bandiera Provincia Sostenibile 2025” in occasione dell’assemblea nazionale della Rete dei Comuni Sostenibili a Roma, lo scorso marzo, l’ente pugliese ha compiuto un ulteriore passo in avanti redigendo il primo Rapporto di sostenibilità: si tratta della “fotografia” relativa all’efficacia delle proprie politiche sostenibili e ambientali. Di più: la Provincia di Foggia, insieme a quella Brindisi e alle Città metropolitane di Roma Capitale e Torino, è stata tra i primi enti provinciali ad aderire e a sperimentare il monitoraggio volontario attraverso un “set” di 50 indicatori, nonché la prima a presentare pubblicamente i risultati del primo Rapporto.

All’iniziativa di presentazione del Rapporto di sostenibilità della Provincia di Foggia sono intervenuti: Giuseppe Nobiletti (presidente della Provincia di Foggia), Raffaele Piemontese (vicepresidente della Regione Puglia), Piero Gambale (presidente dell’associazione Per il Meglio della Puglia), Michelangelo D’Abbieri (referente di Per il Meglio della Puglia per il protocollo d’intesa con la Rete dei Comuni Sostenibili), Giovanni Gostoli (direttore generale della Rete dei Comuni Sostenibili), Gerardo Valentino (consigliere provinciale con delega ad ambiente e sostenibilità), Annamaria Gramazio (funzionario della Provincia di Foggia e referente tecnico per la Rete dei Comuni Sostenibili), Giulio Mario Cappelletti (delegato rettorale alla sostenibilità dell’Università di Foggia), Arturo Cannito (già senior meteorologist Programma Nazionale Antartide), Antonio Russo (portavoce Alleanza contro la povertà), Domenico Noviello (già direttore generale Confindustria Energia), Marcello Salvatori (Confindustria Foggia), Luca Lopomo (sindaco di Crispiano), Noè Andreano (vicepresidente Anci Puglia e sindaco di Casalvecchio di Puglia). Ha moderato il giornalista Micky De Finis.

Il primo Rapporto di sostenibilità della Provincia di Foggia

La Rete dei Comuni Sostenibili, analizzando i dati forniti dalla Provincia di Foggia e da istituti di ricerca come l’Istat, ha stilato il Rapporto che, lo ricordiamo, valuta una serie di indicatori, la maggior parte dei quali su materie di stretta competenza dell’ente provinciale. Gli indicatori sono stati elaborati dalla Rete, con la collaborazione di ASviS, mentre il progetto di monitoraggio è stato messo sotto la lente di ingrandimento dal Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea quale buona pratica da esportare in altri paesi europei.

La Provincia di Foggia ottiene un’ottima performance per quanto riguarda gli indicatori quantitativi, sia per il breve periodo (79.4%) che per l’ultima annualità (81,2%). In particolare, rispetto agli indicatori con dimensione provinciale, la percentuale di dati positivi o stabili è dell’81,8% nel breve periodo e del 75% nell’ultimo anno. Tra gli indicatori di contesto, si segnalano l’incremento del reddito medio pro capite, la diminuzione dei cosiddetti NEET, la crescita dell’equità di genere nel consiglio provinciale, del tasso di occupazione generale e giovanile, della densità di patrimonio culturale, la diminuzione dei reati predatori, l’incremento della raccolta differenziata. Tra gli indicatori su materie di competenza provinciale, si segnalano la diminuzione nel breve periodo dei consumi energetici, la diminuzione della sinistrosità delle strade provinciali, la riqualificazione energetica che ha coinvolto 62 edifici provinciali, l’incremento della capacità di riscossione, l’azzeramento del numero di atti annullati dopo controlli interni. Tra gli indicatori relativi a eventi sentinella, quindi di carattere qualitativo, si segnalano il Piano per la rigenerazione energetica degli edifici e del Piano per l’accessibilità degli edifici scolastici, l’approvazione nel 2024 del Piano per la transizione al digitale, la tempestività nei pagamenti.

“Dopo il riconoscimento che abbiamo ottenuto all’assemblea della Rete dei Comuni Sostenibili di Roma, vale a dire la ‘Bandiera Provincia Sostenibile’, presentiamo pubblicamente il risultato del primo monitoraggio delle nostre politiche sostenibili e ambientali – afferma Giuseppe Nobiletti, presidente della Provincia di Foggia e sindaco di Vieste –. Possiamo dire che il nostro impegno sia stato ripagato dai risultati, che consideriamo un punto di partenza, non di arrivo. Registriamo grandi progressi nella percentuale di raccolta differenziata, nell’efficientamento energetico, nell’occupazione, nella tempestività dei pagamenti ai fornitori e molto altro. Il ringraziamento va alla Rete dei Comuni Sostenibili, all’associazione Per il Meglio della Puglia, ai tecnici dell’ente e ai cittadini che hanno recepito e contribuito ad attuare queste politiche per migliorare la vita delle comunità”.

“Dopo i comuni, oggi possiamo finalmente dire che il progetto della Rete dei Comuni Sostenibili può essere portato avanti in tutte le province d’Italia – afferma il direttore generale Giovanni Gostoli –. Con la presentazione del primo Rapporto di sostenibilità della Provincia di Foggia, infatti, si conclude una sperimentazione positiva che ha coinvolto alcuni enti provinciali e città metropolitane.

L’associazione cresce non solo in termini di quantità nel numero di aderenti, ma anche di qualità. Tante attività sempre più in sintonia con la strategia multilivello del Paese che presuppone la collaborazione tra i diversi livelli istituzionali e la coerenza delle azioni.

Da pochi giorni, inoltre, siamo stati accolti nel Forum nazionale per lo Sviluppo Sostenibile istituito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, un contesto molto importante che mette insieme i principali attori della società civile impegnate sull’applicazione della strategia nazionale e sull’Agenda 2030. Il report della Provincia di Foggia – aggiunge e precisa Gostoli – dimostra una tendenza positiva su diversi indicatori di competenza dell’ente. È uno strumento utile per acquistare la consapevolezza della situazione e impegnarsi a migliorare laddove si può fare di più. La partecipazione della Provincia alla Rete è un valore aggiunto anche per i comuni del territorio presenti nell’associazione, perché consente di avere una sezione aggiuntiva nei loro Rapporti di sostenibilità con dei confronti verticali tra l’ambito comunale e provinciale. Adottare strumenti che rafforzano il confronto e l’impegno condiviso dei sindaci e degli amministratori di comuni e province è fondamentale per lo sviluppo di un territorio. Desideriamo ringraziare il presidente, i dirigenti e i funzionari della struttura provinciale, la cui collaborazione è stata indispensabile e preziosa”.

“L’adesione da parte di una provincia alla Rete dei Comuni Sostenibili richiede un grande impegno nel favorire il dialogo tra i numerosi soggetti interessati a condividere un percorso così prezioso e siamo lieti di aver dato ancora una volta il nostro contributo – commentano Piero Gambale e Michelangelo D’Abbieri, rispettivamente presidente di Per il Meglio della Puglia e referente dell’associazione per il protocollo d’intesa con la Rete dei Comuni Sostenibili –. Questo impegno porta dei risultati importanti, come certifica anche questo Rapporto di sostenibilità della Provincia di Foggia, e il merito va a tutti i compagni di viaggio che abbiamo il piacere di avere al nostro fianco”.

Cos’è la Rete dei Comuni Sostenibili

La Rete dei Comuni Sostenibili è un’associazione nazionale senza scopo di lucro aperta all’adesione di tutti i comuni italiani e unioni di comuni, a prescindere dalla dimensione, collocazione geografica e colore politico dell’amministrazione comunale. Dal 2023 è aperta anche all’adesione di province, città metropolitane e regioni.

L’associazione promuove politiche per la sostenibilità ambientale, sociale, culturale ed economica, con un progetto innovativo e concreto, valorizzando le buone pratiche e accompagnando le amministrazioni locali alla territorializzazione e al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu. È nata nel 2021 su iniziativa dell’Associazione delle Autonomie Locali Italiane (ALI), Città del Bio e Leganet, in collaborazione con ASviS, l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, e in sinergia con il Joint Research Centre della Commissione europea. Hanno aderito oltre 130 enti locali ed è in costante espansione. Nel 2024 è stata pubblicata la prima edizione della Guida dei Comuni Sostenibili italiani. Nel 2025 è stata inclusa fra i partner della campagna di Caterpillar Radio2 M’illumino di Meno del 16 febbraio dedicata al risparmio energetico e alla promozione degli stili di vita sostenibili.