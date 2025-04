Stretta sui furti d’auto in Abruzzo: arrestati due pregiudicati di San Severo fonte: primonumero

VASTO (CHIETI) – Colpo alla criminalità nel Vastese: i Carabinieri della Compagnia di Vasto hanno arrestato due uomini originari di San Severo, nel Foggiano, con l’accusa di essere i responsabili di una serie di furti d’auto avvenuti tra Vasto, San Salvo e Montenero di Bisaccia nell’autunno scorso.

I due, M.R. di 41 anni e M.L. di 26, entrambi con precedenti penali, sono finiti in manette all’alba di oggi a San Severo, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Vasto.

L’operazione è frutto di un’articolata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica e condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile (Norm) della compagnia vastese.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i due si sarebbero associati con il preciso intento di compiere furti di veicoli, agendo in maniera sistematica tra ottobre e novembre 2024.

Determinanti, ai fini dell’identificazione, sono stati i riscontri sul campo e gli accertamenti tecnici effettuati dai militari.

Il fenomeno dei furti d’auto ha registrato un’impennata negli ultimi mesi nell’area del Vastese, spingendo le forze dell’ordine a intensificare i controlli e a mettere in campo risorse straordinarie.

Uno sforzo che ha già portato a una sensibile riduzione dei reati legati al traffico illecito di veicoli.

Attualmente M.R. e M.L. si trovano detenuti presso la casa circondariale di Foggia.

La Compagnia dei Carabinieri di Vasto, pur esprimendo soddisfazione per il risultato dell’operazione, ha voluto lanciare un appello ai cittadini: «Segnalate tempestivamente ogni situazione sospetta al 112 – hanno dichiarato i militari –.

La collaborazione della comunità è fondamentale per prevenire i reati e garantire maggiore sicurezza sul territorio».

