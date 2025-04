Torremaggiore, 12 aprile 2025 – Una tragedia ha scosso profondamente la comunità di Torremaggiore oggi, verso le ore 12:00, quando un grave incidente stradale ha tolto la vita a un uomo di circa cinquant’anni, di origini rumene e residente da tempo nel comune della provincia di Foggia.

L’incidente si è verificato lungo la Strada Provinciale 30, nel tratto che collega Torremaggiore a San Severo, nei pressi della zona conosciuta localmente come “Nonno Vittorio”.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle forze dell’ordine e dai testimoni oculari, l’uomo stava percorrendo la SP30 in sella alla sua bicicletta e si apprestava a svoltare a sinistra quando è stato travolto da una Fiat Tipo bianca che procedeva in direzione di San Severo. L’autovettura ha urtato lateralmente il ciclista, in un impatto che è stato descritto come violento e devastante.

Nonostante si trattasse di un tamponamento laterale, la forza dell’urto è stata tale da sbalzare il ciclista per diversi metri, prima che il suo corpo finisse in una cunetta adiacente alla carreggiata. L’incidente ha avuto conseguenze devastanti non solo per la vittima, ma anche per il veicolo coinvolto. Il parabrezza della Fiat Tipo è andato completamente in frantumi a causa del violento impatto, segno di quanto fosse forte la collisione.

Immediatamente dopo l’incidente, sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno cercato di prestare le prime cure al ciclista, nel frattempo è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso da Foggia. Nonostante i tempestivi tentativi di salvataggio, purtroppo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: il ciclista è deceduto sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate nell’impatto. La tragedia ha lasciato la comunità di Torremaggiore senza parole, sconvolta dalla morte di un uomo che, purtroppo, proprio oggi avrebbe dovuto tornare in Romania per riabbracciare la sua famiglia