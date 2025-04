«Vi racconto mio fratello Rino Gaetano: era l’essere umano più umano che esiste» – di Alba Romano – 12 aprile 2025

Anna Gaetano ha 80 anni, occhi pieni di memoria e parole che portano ancora dentro il suono di una risata fraterna. È l’unica sorella di Rino Gaetano, il cantautore dall’ironia tagliente e dalla voce inconfondibile, scomparso prematuramente a 30 anni, nel 1981, in un tragico incidente stradale sulla Nomentana. Lo ricorda con affetto, tra sorrisi e commozione, in un’intervista che diventa quasi una confessione d’amore.

Rino, all’anagrafe Salvatore Antonio Gaetano, veniva da una famiglia semplice, dove le difficoltà economiche non lasciavano spazio a sogni esagerati. «Non facevamo le vacanze, a casa si pativa la fame e l’affetto», racconta Anna, evocando un’infanzia dura, ma sincera. Il padre, spesso malato, e la madre che si barcamenava come poteva: «Non siamo mai stati da nessuna parte. Solo da grandi riuscivamo a tornare a Crotone, dalla zia che ci riempiva il piatto di cozze, peperoni fritti e calamari ripieni. Rino ne andava pazzo. La cucina calabrese piccante era la sua passione».

Il legame tra fratello e sorella è stato da sempre viscerale. Anna lo chiamava Rino fin da piccolo: «Salvatorino era troppo lungo. Lui diventò Rino perché suonava più dolce. Gli davo la pappa col cucchiaino. Siamo cresciuti l’uno con l’altra».

Quel Sanremo e la gioia condivisa

Tra i ricordi più belli, un momento in particolare brilla: Sanremo 1978. Rino, con Gianna, portò in scena uno stile nuovo, irriverente, vestito da uomo qualunque, ma con la forza poetica di un giullare moderno. «Anche se arrivò terzo, era al settimo cielo. E io più di lui. Ci siamo ritrovati in un ristorante a Trastevere, tra grappe Nardini – che gli piacevano tanto – e risate». Quella canzone, Gianna, avrebbe dovuto chiamarsi Anna: «Era dedicata a me. Ma suonava male. Gli dissi: “Hai scritto canzoni per zia Maria, per zia Rosina che vive in Australia… e per me niente?”». Lui ci pensò, e ne nacque un piccolo capolavoro, con un nome diverso ma un cuore condiviso.

Un futuro (quasi) da bancario

Eppure, la musica per Rino non era una strada certa. Il padre non ci credeva, vedeva nel figlio un impiegato in giacca e cravatta, magari alla Banca d’Italia. «Mamma faceva la portiera in uno stabile elegante, abitato da signori che volevano aiutarci. Le avevano trovato un posto per Rino in via del Corso. Lui promise: “Se non ce la faccio con la musica, ci vado”». Ma la cravatta proprio non la sopportava. E la musica, alla fine, gli spalancò un mondo.

Amicizie vere

Rino non era solo talento, era anche un uomo affamato di vita e legami. Con Francesco De Gregori e Antonello Venditti aveva un rapporto fraterno: «Tre fratelli, davvero. Quando uscivano, Francesco e Rino mettevano la benzina, Antonello guidava». E con Renato Zero, il legame era sincero, quotidiano: «Andavano sempre allo stadio insieme, tifosissimi della Roma. Qualcuno dice che fosse laziale, ma non è vero. Romanista fracico, come si dice a Roma». Perfino Little Tony faceva parte di quella compagnia: «Un gruppo strano, variegato, ma unito».

L’ultimo giorno

Poi, il dolore. Quel 2 giugno del 1981, giorno dell’incidente. Anna ricevette una telefonata all’alba: «Era mamma. “Rino ha avuto un incidente, ma non è grave. Si è rotto gamba e braccio”. E io ho pensato: “Menomale, si aggiustano”. Poi mi disse che erano venuti i poliziotti a casa a dirglielo. E lì ho capito. Corsi al Policlinico, erano le 6 meno un quarto. C’era già Gigione, il suo amico stracciarolo. “Anna, è grave. Se serve sangue, lo do io”. Ma Rino, alle 6, non c’era già più. Quando ho dovuto fare il riconoscimento sono crollata a terra».

Avrebbe dovuto sposarsi l’anno successivo. «Avevano trovato casa, ma non era pronta. I termosifoni erano scrostati. Ma erano felici».

Un segreto solo loro

Tra le pieghe dell’infanzia, Anna conserva ancora una parola segreta. «Una parola d’ordine che usavamo da piccoli quando combinavamo qualche guaio, tipo rubare i cedri dall’albero del vicino. Se ci beccavano, erano botte. Quella parola non la dirò mai a nessuno. Era solo nostra».

E oggi, quando lo sogna – perché Rino le fa ancora visita nei sogni – è sempre lo stesso: «Snello, alto, sveglio. Vivo. Nel 2013, quando mi sono operata per la seconda volta di cancro, mi ha detto: “Anna, non avere paura, stai tranquilla”. Come solo lui sapeva fare».

Per Anna, Rino Gaetano resta quello che era: «L’essere umano più umano che sia mai esistito».