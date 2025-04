Cerignola scende in campo per Cleo: raccolti 1.750 euro, ma serve ancora un aiuto

Una partita, un sorriso, un gesto di cuore. Ieri il campo “Michele Cianci” di Cerignola è diventato teatro di qualcosa di più grande del calcio: un pomeriggio di solidarietà vera, per una piccola vita che chiede solo un’altra possibilità.

Al centro di tutto, Cleo, una pitbull dolcissima abbandonata probabilmente per la sua incontinenza e accolta da chi ha scelto di non voltarsi dall’altra parte. È stata proprio lei, Cleo, a dare il calcio d’inizio tra gli applausi, nel silenzio commosso di un minuto dedicato alla memoria dell’ex presidente dell’Audace Cerignola, Sabino Voltarella.

Le squadre dei Medici Veterinari e degli “Amici del Prossimo” si sono sfidate con il sorriso, tra musica, applausi, risate e un grande obiettivo comune: raccogliere fondi per permettere a Cleo di affrontare un delicato intervento chirurgico che potrà migliorarle la vita.

Cleo soffre di una malformazione congenita – un uretere ectopico – che le provoca gravi disagi. Grazie alla generosità dei presenti e alla mobilitazione di attivisti e cittadini, sono stati raccolti 1.750 euro, ma ne servono ancora 500 per coprire del tutto le spese dell’intervento, previsto il 16 maggio presso una clinica specializzata di Andria.

IBAN per la donazione:

IT20C3608105138232851432882

Intestato a: Antonio Sciscio

Causale: Donazione per Cleo

Il pomeriggio è stato reso possibile grazie all’impegno di molti: dall’amministrazione comunale che ha messo a disposizione il campetto, al DJ Lele che ha animato l’evento, fino agli sponsor che hanno coperto i costi e offerto buffet.

Santiago Visentin, calciatore dell’Audace Cerignola, ha donato la sua maglia autografata da tutta la squadra per sostenere la causa.

Ma il percorso non finisce qui. Una volta operata, Cleo avrà bisogno di qualcosa di ancora più importante: una famiglia per sempre. Una casa che non guardi i limiti, ma solo l’amore che lei, con il suo sguardo gentile e la sua forza, è pronta a dare.

Questo evento ha raccontato l’altra Cerignola. Quella bella, generosa, capace di stringersi attorno alla vita anche quando si tratta di una piccola anima a quattro zampe.

