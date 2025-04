(a cura di ANGELICA MURGO). MANFREDONIA – Sabato 12 aprile 2025 il centro cittadino ha fatto da cornice a una manifestazione toccante e partecipata contro la violenza sulle donne, promossa dall’associazione Donna, Vita, Libertà. Un’iniziativa dal forte valore simbolico e sociale, che ha visto la comunità unirsi in una marcia di sensibilizzazione che ha attraversato le vie principali della città, lanciando un messaggio chiaro: il diritto alla libertà e all’autodeterminazione deve essere garantito a tutte e tutti, senza eccezioni.

Una risposta collettiva forte e inaspettata

L’evento ha registrato una partecipazione significativa e trasversale: presenti numerosi cittadini, esponenti dell’amministrazione comunale, insegnanti, studenti e rappresentanti delle istituzioni scolastiche. Un corteo “rumoroso”, come lo hanno definito gli organizzatori, che ha unito donne e uomini, ragazze e ragazzi, in un unico coro contro la violenza di genere.

Molte delle veterane del movimento, inizialmente scettiche sull’adesione all’evento, hanno espresso meraviglia e commozione per l’inaspettata affluenza, vedendo in essa un segnale di cambiamento e l’inizio di un possibile percorso duraturo di sensibilizzazione sul territorio.

Le istituzioni: presenti e attive

L’amministrazione comunale ha preso parte all’iniziativa, ricordando con forza l’importanza della rete di supporto presente in città, a partire dal Centro Antiviolenza (CAV), che offre assistenza e supporto alle vittime. Durante la manifestazione è stato anche diffuso il recapito telefonico del CAV, per facilitare l’accesso ai servizi da parte di chiunque ne abbia bisogno.

Il momento del silenzio

Tra i momenti più intensi della giornata, il silenzio collettivo che ha interrotto la marcia per alcuni minuti. Un silenzio carico di significato, dedicato alla memoria delle vittime di femminicidio e violenza, che ha trasformato l’agitazione della protesta in un attimo di raccoglimento e profonda riflessione.

Secondo gli ultimi dati ISTAT aggiornati al 2024, in Italia una donna su tre ha subito almeno una volta nella vita una qualche forma di violenza fisica o psicologica. Eventi come quello di Manfredonia si inseriscono in un contesto nazionale in cui la sensibilizzazione parte dal basso ma si nutre anche di informazione, educazione e consapevolezza.

Il web ha giocato un ruolo chiave nella diffusione dell’iniziativa: grazie ai social network e alle piattaforme di messaggistica, l’invito a partecipare si è rapidamente diffuso, raggiungendo anche chi solitamente è più distante da queste tematiche.

Inoltre, l’associazione promotrice ha già avviato una raccolta di dati per monitorare l’efficacia delle attività sul territorio e costruire, su base empirica, percorsi educativi nelle scuole e nelle famiglie, affinché il rispetto dell’altro sesso sia insegnato fin dall’infanzia.

“Ci vogliamo vive” non è solo uno slogan, ma un grido collettivo che da Manfredonia si unisce a tante altre voci nel Paese. La speranza degli organizzatori è che questo non resti un evento isolato, ma diventi un appuntamento ricorrente, simbolo di un impegno civico e culturale che parte dal territorio e arriva alle coscienze.

A CURA DI ANGELICA MURGO