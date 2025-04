Ferrovia Manfredonia-Foggia, il M5S in piazza a Monte Sant’Angelo per la raccolta firme

MONTE SANT’ANGELO (FOGGIA) – Prosegue l’impegno del Movimento 5 Stelle di Manfredonia per la riattivazione e il potenziamento della linea ferroviaria Manfredonia-Foggia.

Nella giornata di oggi, in occasione della Domenica delle Palme, il consigliere comunale M5S Gianluca Totaro ha preso parte, insieme al comitato cittadino, a un’iniziativa pubblica di raccolta firme a Monte Sant’Angelo, per sostenere il progetto infrastrutturale.

«Siamo qui – ha dichiarato Totaro – per ribadire l’importanza strategica della tratta ferroviaria per la mobilità dei cittadini e dei lavoratori dell’area sud del Gargano, ma anche per incentivare il turismo in tutta la zona».

Un’occasione simbolica, sottolinea il consigliere, in una giornata che richiama valori di condivisione, collaborazione e pace.

L’iniziativa ha visto la partecipazione attiva di cittadini e attivisti non solo di Monte Sant’Angelo, ma anche di Manfredonia e Foggia, in un’ottica di rete territoriale.

«Il nostro obiettivo – ha aggiunto Totaro – è quello di coinvolgere progressivamente anche Mattinata e Vieste, affinché tutta l’area garganica possa beneficiare di un sistema di trasporto ferroviario efficiente e sostenibile».

Il consigliere ha concluso rivolgendo un ringraziamento agli attivisti locali e un augurio di buona Domenica delle Palme a tutta la comunità.