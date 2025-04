Foggia, clima surreale verso Crotone: autogestione, salvezza da conquistare e futuro incerto

In un clima di forte incertezza, il Foggia si prepara ad affrontare la delicata trasferta di Crotone, in programma lunedì sera alle 20:30. Le dimissioni del presidente Nicola Canonico, rassegnate pochi giorni fa, hanno lasciato la società in uno stato di autogestione proprio a tre giornate dalla fine del campionato, con la necessità urgente di conquistare gli ultimi punti per ottenere la salvezza matematica. A garantire la partenza della squadra verso la Calabria è stato il Direttore Commerciale del Calcio Foggia 1920, Pino Stefanini, grazie al supporto economico di cinque sponsor che hanno coperto le spese della trasferta.

Zauri: “Pensiamo solo al campo, mi assumo tutte le responsabilità”

Alla vigilia della partenza, il tecnico rossonero Luciano Zauri ha parlato in conferenza stampa, mostrando grande senso di responsabilità: “Quando accadono queste cose perdiamo tutti. Dispiace essere arrivati a questo punto, ma dobbiamo pensare solo al campo. Mi assumo tutte le mie responsabilità, quando si perde bisogna restare zitti e lavorare”, ha dichiarato. Zauri ha poi ripercorso il suo percorso in rossonero, evidenziando l’impegno suo e del gruppo: “Abbiamo sempre dato il massimo da quando siamo arrivati. Le condizioni sono cambiate, ma non per nostra volontà. Io non sono qui per i soldi, ma per i ragazzi. Se fossi stato il problema, avrei fatto un passo indietro. Sono rimasto per loro, ci metto la faccia per il gruppo”.

Per la sfida contro il Crotone non sarà disponibile Vezzoni, rimasto fuori rosa dopo il mancato rinnovo contrattuale. Nel frattempo, l’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Maria Aida Episcopo ha assicurato il regolare svolgimento della prossima partita interna contro il Messina, in programma sabato 19 aprile. Il Comune si farà carico delle spese necessarie per gli steward, fondamentali per permettere la disputa dell’incontro che potrebbe sancire la salvezza aritmetica dei rossoneri. Resta però un’incognita sul futuro societario. Entro il 16 aprile dovranno essere saldati gli stipendi: un eventuale inadempimento potrebbe portare a una penalizzazione da scontare nella prossima stagione, condizionando anche le trattative di cessione del club.

Diverse figure si sono fatte avanti per rilevare la società: l’ex presidente Fedele Sannella, la cordata guidata da Gennaro Casillo, l’imprenditore Giuseppe De Vitto — attualmente impegnato in Serie D con l’Heraclea Candela — e altri imprenditori locali. Tutti interessati ad acquisire la maggioranza delle quote di un club che, ancora una volta, si trova a fare i conti con momenti drammatici della sua lunga e gloriosa storia.

Lo riporta playnews24.com