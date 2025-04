Manfredonia, 13 aprile 2025. Un furto su auto è stato denunciato ieri, 12 aprile 2025, ai Carabinieri di Manfredonia, dove il sig. Luigi ha raccontato alle forze dell’ordine come un ladro abbia rubato una somma di denaro dal suo veicolo, parcheggiato in campagna.

I fatti sono avvenuti in località Villa Rosa, in un’area rurale di Manfredonia, durante la mattina, mentre il denunciante stava lavorando la terra.

Il sig. Luigi ha spiegato che, alle 07:00, dopo aver parcheggiato la sua Fiat Panda 750 di colore rosso all’interno di un cortile recintato, aveva lasciato sul sedile anteriore lato guida un borsello contenente i suoi documenti personali e 80 euro in contante. Durante il lavoro, alle 10:31, ha notato un uomo correre verso il limite del cortile. Prontamente, ha cercato di inseguirlo, ma il ladro è salito su una Fiat Punto grigia di seconda serie ed è fuggito a gran velocità, facendo perdere ogni traccia.

Nonostante il tentativo di rincorrerlo, il sig. Luigi non è riuscito a prendere il numero di targa del veicolo. Il denunciante ha riferito anche della presenza di un sistema di videosorveglianza nel cortile, che ha registrato l’incidente. Le immagini raccolte potrebbero risultare fondamentali per le indagini in corso. Nonostante il furto di denaro, il sig. Luigi ha sottolineato che i suoi documenti non sono stati toccati, poiché il ladro, dopo aver prelevato il denaro, ha riposto il portafoglio al suo posto.

Il reato di furto aggravato, descritto dall’articolo 625, comma 1, parte 7 del codice penale, ha suscitato indignazione nella vittima, che ha deciso di lanciare un appello alle autorità e alla comunità locale. “Vi prego, trovate il responsabile, è assurdo che accadano cose del genere,” ha dichiarato il sig. Luigi con evidente frustrazione. “Non è la prima volta che subisco furti, ma questa volta mi sembra incredibile che qualcosa di così vile possa accadere in un posto come questo.”

Nel corso della denuncia, il sig. Luigi ha anche precisato che non è coperto da assicurazione contro furti di questo tipo e che non ha richiesto l’intervento di una pattuglia delle Forze dell’Ordine per constatare l’accaduto, limitandosi a formalizzare la denuncia presso i Carabinieri di Manfredonia. Purtroppo, il sig. Luigi ha anche dichiarato di non essere in grado di riconoscere il colpevole. Tuttavia, l’uomo si è detto determinato a cooperare con le autorità, sperando che le registrazioni video possano aiutare a risolvere il caso.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per identificare il ladro e chiarire i dettagli dell’accaduto. La presenza di telecamere di videosorveglianza nella zona potrebbe essere un elemento fondamentale per far luce sull’incidente e risalire all’identità del responsabile.

Nel frattempo, il caso ha suscitato un ampio dibattito tra i residenti di Manfredonia, preoccupati per l’aumento dei furti e per la sicurezza nelle zone rurali. Le autorità invitano i cittadini a fornire qualsiasi informazione utile, mentre gli investigatori continuano a esaminare le registrazioni e a raccogliere eventuali testimonianze.

“Se qualcuno ha visto qualcosa, anche il più piccolo dettaglio potrebbe fare la differenza,” ha aggiunto il sig. Luigi, il quale ha esortato la comunità a collaborare per assicurare che i responsabili di questo furto vengano identificati e portati davanti alla giustizia.