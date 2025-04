La solitudine di Gesù e la sfida del Vangelo: la voce di Mons. Ferretti nella Domenica delle Palme

Cattedrale di Foggia, 13 aprile 2025 – “Gesù è solo.” Così si apre l’intensa omelia di S. Ecc. Mons. Giorgio Ferretti nella Domenica delle Palme, un momento che segna l’inizio della Settimana Santa e introduce la Chiesa nel mistero della Passione. Ma non è una solitudine qualsiasi, spiega il Vescovo. È una solitudine più profonda, spirituale, che nasce dall’incomprensione, dall’abbandono, dal rifiuto.

A Gerusalemme, tra la folla festante che agita rami di ulivo, Gesù appare già isolato. Tutti cercano qualcosa in lui, ma nessuno sembra davvero comprenderlo. Si aspettano un liberatore forte, un capo politico, forse un ribelle con eserciti al seguito. Ma il Cristo entra mite, disarmato, su un puledro d’asina. Parla di servizio, non di potere. E la folla che lo acclama oggi, domani lo rinnegherà.

Mons. Ferretti pone allora una domanda scomoda e attualissima: “Cosa vediamo noi in quest’uomo?” Il rischio, dice, è di trattare Gesù come si trattano i potenti: con rispetto interessato. Lo seguiamo finché pensiamo possa darci qualcosa. Ma appena ci appare debole, appena non esaudisce le nostre attese, ci allontaniamo. È un atteggiamento che attraversa i secoli e arriva fino a noi: “Gesù è visto come un potente in disgrazia, che non può più fare niente per me. E quindi non merita il mio ossequio.”

Questa è la logica del mondo, suggerisce il vescovo: la logica del profitto, dello scambio, della forza. E quando Gesù mostra la via dell’umiltà, del dono, del perdono, allora non ci interessa più. Anche i discepoli vacillano: Giuda lo tradisce perché non ne ricava più nulla; Pietro lo rinnega per paura; gli altri fuggono. Perfino nel Getsemani, quando alcuni brandiscono la spada, Gesù li ferma con un grido: “Basta!” Il suo Regno non si conquista con la violenza.

Ma non tutti fuggono. Alcune figure, umili e inattese, restano.

Ci sono le donne, fedeli fino alla fine, che non avevano cercato da Gesù potere ma misericordia. C’è un ladro morente, che ormai non spera più nulla se non la vicinanza di Dio. C’è un cireneo, un uomo qualunque, che scopre la pace aiutando un altro a portare la croce.

In questi volti, Mons. Ferretti ci invita a rispecchiarci. “E noi fratelli, fuggiremo in questa Settimana Santa o staremo qui, sotto la croce?” È una scelta radicale, che implica un cambio di prospettiva: abbandonare l’idea di un Dio potente come i potenti di questo mondo, per accogliere il mistero di un Dio che salva nella debolezza.

Solo l’amore radicale, dice il Vescovo, può spezzare il circolo della violenza. Solo un Dio che si abbassa, che non impone ma propone, può redimere un’umanità smarrita nella logica del dominio. “Liberiamoci dallo spirito di prepotenza,” è l’appello finale, “e sapremo stare accanto a Gesù in questa settimana di Passione.”

È un invito alla conversione, non solo individuale ma collettiva. Un invito a riscoprire il volto autentico del Cristo: non quello di un re glorioso secondo i criteri umani, ma quello del Servo sofferente che ama fino all’estremo. In quella solitudine, in quel silenzio del Calvario, si gioca ancora oggi il nostro rapporto con Dio.