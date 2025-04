MANFREDONIA (FOGGIA) – Al “Miramare” va in scena una sfida che sa di dentro o fuori per Manfredonia e Acerrana, entrambe assetate di punti salvezza.

Ne esce una gara vibrante, con i padroni di casa capaci di ribaltare lo svantaggio iniziale grazie alle reti di Gianfreda e Caputo nella ripresa.

I granata, avanti per oltre un’ora, falliscono così un match point importante per avvicinare la salvezza diretta, complice anche il pari tra Ischia e Costa d’Amalfi.

Partenza sprint degli ospiti

L’Acerrana approccia meglio al match e dopo appena dieci minuti trova il vantaggio: Laringe disegna un cross preciso dalla destra, Samb svetta più in alto di tutti e firma l’1-0 con un colpo di testa perentorio. La reazione del Manfredonia non si fa attendere: al 23’ Giacobbe sfiora il pari dalla distanza, imitato poco dopo da Diambo. In entrambi i casi, è il portiere Rendina a dire di no con due interventi decisivi.

Nel finale di tempo fioccano le occasioni: al 42’ Carbonaro coglie un clamoroso palo per i padroni di casa, mentre due minuti più tardi Laringe semina il panico in contropiede e sfiora il raddoppio colpendo a sua volta il legno.

Nella ripresa l’Acerrana si spegne, il Manfredonia ringrazia

Dopo un avvio di secondo tempo ancora di marca ospite, con Laringe pericoloso al 48’, i ritmi si abbassano e l’Acerrana sembra gestire il vantaggio. Ma la scelta si rivela fatale. A dieci minuti dal termine, Gianfreda ristabilisce la parità con un colpo di testa imperioso sugli sviluppi di un corner battuto da Calemme.

Il Manfredonia fiuta la possibilità del colpaccio e al 90’ la ribalta: Caputo viene steso in area e si presenta dal dischetto con freddezza glaciale, regalando ai biancocelesti un successo fondamentale.

Assalto finale granata, ma Sapri salva i suoi

In pieno recupero, Elefante su punizione chiama Sapri al miracolo. È l’ultima fiammata di una Acerrana che chiude in avanti ma senza raccogliere punti.

Al triplice fischio esulta il Manfredonia, che accorcia la distanza dalla salvezza diretta, mentre i ragazzi di Luiso escono a mani vuote da un match in cui hanno avuto il controllo per lunghi tratti.

La zona playout resta un incubo concreto, soprattutto alla luce dei pareggi di Gravina, Ischia e Francavilla. La corsa per restare in Serie D si fa sempre più serrata.

