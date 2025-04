Manfredonia, Cinque suona la carica: “Vorrei avere io quei 35 punti. Ora il Miramare deve spingerci”

Il Manfredonia si prepara a uno dei crocevia più delicati della sua stagione. Domenica al “Miramare” arriverà l’Acerrana, formazione campana in piena lotta per la salvezza, in uno scontro diretto che vale una fetta importante di permanenza in Serie D. A cinque giornate dal termine, i sipontini sono chiamati a vincere per continuare a sperare nella salvezza diretta, e mister Cinque non nasconde la pressione, ma nemmeno la fiducia. “È vero, l’Acerrana è partita fortissimo, forse in pochi se l’aspettavano, ma ha giocatori importanti, di grandissima qualità. Si sono ritrovati in una buona posizione: onestamente, vorrei averli io quei 35 punti”, ha dichiarato l’allenatore biancazzurro alla vigilia. Attualmente, l’Acerrana occupa la tredicesima posizione con 35 punti, a pari merito con il Gravina, cinque lunghezze sopra il Manfredonia. Una distanza che, nella corsa alla salvezza, pesa come un macigno.

Cinque analizza anche il percorso altalenante degli avversari: “Sono partiti bene, poi hanno avuto un calo e la società ha cambiato guida tecnica. Adesso stanno facendo bene: domenica hanno battuto l’Andria. Mi aspetto una squadra in salute, meno disperata di noi, magari più serena. Ma il girone H è così: ogni partita è difficile, ogni punto pesa tantissimo.” Il Manfredonia giocherà davanti al proprio pubblico, in un “Miramare” che si annuncia caldissimo. Ed è proprio al tifo che mister Cinque si affida per caricare i suoi ragazzi: “Abbiamo bisogno del supporto dei nostri tifosi, soprattutto adesso. Il sostegno è fondamentale: nei momenti difficili, l’energia della gente fa la differenza. Se vince il Manfredonia, vincono i tifosi, la città, la società. Vinciamo tutti. Se perdiamo, perdiamo tutti.”

Un messaggio chiaro e diretto, quello dell’allenatore, che chiama a raccolta l’intera piazza per un finale di stagione in cui nulla può essere lasciato al caso. Serviranno cuore, coraggio e un tifo incessante per spingere il Manfredonia verso l’obiettivo più importante: la salvezza.

Lo riporta seried24.com