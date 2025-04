MANFREDONIA – Domenica 13 aprile 2025. Nelle prime ore di questa mattina, un gesto concreto di solidarietà ha dato un segnale forte in risposta all’ingiustizia subita da David, senzatetto noto nella comunità per la sua dignità e per l’amore che lo lega ai suoi tre cani. Il sig. Aldo, rappresentante dell’associazione Bau Miao di Mattinata, si è recato presso l’area mercatale di Scaloria, dove David risiede, per donare cibo per i suoi animali. Un atto che ha subito trovato eco nella cittadinanza, già scossa dal vile episodio che nei giorni scorsi ha colpito l’uomo. La Croce Rossa Italiana è intervenuta sul posto per valutare la situazione e prestare supporto. Chiunque volesse offrire aiuto può continuare a recarsi direttamente presso l’area mercatale nelle ore mattutine, per contribuire con generi di prima necessità.

Un atto vile e una comunità che reagisce

La città di Manfredonia è stata recentemente teatro di un grave episodio di inciviltà: ignoti hanno dato alle fiamme la coperta e l’area in cui David vive, lasciandolo ancora più esposto alle difficoltà quotidiane. La notizia ha destato profonda indignazione, spingendo istituzioni e cittadini a mobilitarsi. Tra i primi a rispondere, la consigliera comunale Liliana Rinaldi, che si è recata al palazzetto dello sport, dove David ha trovato temporaneo riparo, per constatare di persona l’accaduto e dare voce alle sue richieste. Il video diffuso da StatoQuotidiano sul proprio canale YouTube ha mostrato le condizioni di estrema precarietà in cui l’uomo vive insieme ai suoi animali.

“David non chiede tanto”

Con parole cariche di empatia e fermezza, Rinaldi ha dichiarato: “David non chiede tanto. Chiede solo di essere lasciato in pace”. La sua richiesta è semplice ma carica di significato: un piccolo pezzo di terra e, se possibile, una roulotte dove poter vivere stabilmente con i suoi cani. “Ha bisogno di essere aiutato”, ha aggiunto la consigliera, sottolineando anche le necessità più immediate: cibo, medicinali e prodotti per la cura dei suoi animali, che rappresentano per David una famiglia, un sostegno emotivo e affettivo irrinunciabile. L’episodio ha evidenziato quanto sia fragile la condizione di chi vive ai margini e quanto sia urgente un’azione collettiva. “Per chiunque voglia aiutare David, si può contattare la redazione di StatoQuotidiano”, ha affermato Rinaldi, “sarà mia premura prendere in carico la sua situazione per offrirgli una vita più dignitosa”.

Tra le donazioni richieste:

Cibo per cani

Collari antipulci

Vestiario (scarpe n. 44, pantaloni XL, maglie XL)

Materiali per ricovero (coperture, teli, piccoli arredi)

E, per chi può, anche la disponibilità di un piccolo terreno per garantire stabilità e sicurezza a David e ai suoi animali.

La risposta della comunità, tra cui l’azione di Bau Miao, la presenza della Croce Rossa e la determinazione delle istituzioni locali, mostra come la solidarietà possa trasformare un atto vile in un’opportunità di riscatto umano. David rappresenta tanti: persone che, pur nella difficoltà, conservano dignità, affetto e speranza. Ora spetta alla cittadinanza mantenere alta l’attenzione e rispondere con gesti concreti.

