Manfredonia protagonista: grande successo per i Campionati Regionali Under 10/11/12

Questa mattina si è svolta, presso il Circolo Tennis Manfredonia in località Garzia, la fase finale dei Campionati Regionali di Tennis Singolare Under 10, 11 e 12, maschili e femminili. Un evento straordinario che ha richiamato nel nostro territorio decine di giovani atleti provenienti da tutta la Puglia, accompagnati da famiglie e tecnici, in una splendida giornata all’insegna dello sport, della passione e del sano divertimento.

A rendere possibile tutto ciò, la dedizione e la competenza dello staff organizzativo del Circolo Tennis Manfredonia: un plauso va al presidente Raffaele Delli Bergoli, al vicepresidente Angelo Robustella, a tutto il gruppo dirigente e ai tecnici, che hanno garantito un’organizzazione impeccabile. Un sentito ringraziamento anche ai rappresentanti della Federazione Italiana Tennis, il delegato Danilo Troito e il consigliere Marco Delli Santi, per la loro preziosa presenza e collaborazione.

In palio non c’erano solo titoli regionali, ma anche la possibilità per tanti giovani tennisti di vivere un’esperienza di crescita, misurandosi con spirito sportivo e determinazione in un contesto agonistico di altissimo livello. Il successo della manifestazione conferma come Manfredonia stia diventando sempre più un punto di riferimento per il tennis giovanile pugliese, capace di promuovere i valori fondamentali dello sport: passione, crescita personale e spirito di comunità.

Lo sport è vita, ed eventi come questi dimostrano quanto sia importante investire sulle nuove generazioni, alimentando i sogni e il talento dei nostri giovani.

Avanti così, nel segno dello sport e dei nostri ragazzi!