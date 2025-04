Manfredonia, rimonta da urlo: Acerrana piegata nella ripresa

“Servono cuore, mentalità vincente e fame di vittorie.” Era stato chiaro alla vigilia Mister Cinque nel lanciare il suo messaggio alla squadra. E il Manfredonia, questa volta, ha risposto presente: al “Miramare” i sipontini firmano una rimonta d’autore, piegano l’Acerrana per 2-1 e tengono viva la speranza di una salvezza diretta che sembrava sfuggire di mano. La partita non era iniziata nel migliore dei modi: dopo dieci minuti l’Acerrana passa con Samb, che finalizza al meglio un cross di Laringe. Ma a differenza di altre occasioni, i biancocelesti non si abbattono. Carbonaro centra un palo clamoroso, mentre Giacobbe, Calemme e Diambo fanno tremare più volte la porta difesa da Rendina, straordinario nel negare il pari.

Il Manfredonia però non si disunisce, anzi. Nella ripresa Cinque cambia pelle ai suoi: getta nella mischia Caputo, Coppola, De Luca e Iurilli. Al 75′ Gianfreda firma la rete del pareggio: corner perfetto di Calemme, stacco imperioso del difensore centrale e palla in rete per l’1-1. La carica emotiva è quella giusta. Poco dopo, Caputo firma il sorpasso per il 2-1 dagli undici metri. Manfredonia in vantaggio, Esplode il “Miramare”!

Nel finale, l’Acerrana perde la testa (rosso diretto per Giampà) e il Manfredonia difende con ordine e grinta un risultato pesantissimo. Dopo giorni complicati, dopo le parole forti di Cinque in conferenza, è arrivata la risposta che tutto l’ambiente chiedeva.

Ora la rincorsa salvezza è ancora possibile.

A cura di Daniele Catalano