Masters 1000 di Montecarlo, Lorenzo Musetti crolla in finale sotto i colpi di Alcaraz

Lorenzo Musetti accarezza il sogno di conquistare il suo primo Masters 1000, ma deve arrendersi alla forza travolgente di Carlos Alcaraz. Sulla terra rossa del Country Club, lo spagnolo si impone con il punteggio di 3-6 6-1 6-0 in una finale dai due volti, che ha visto il talento di Carrara partire forte, prima di crollare sotto i colpi e il ritmo infernali del numero 3 del mondo. Musetti, autore di un avvio scintillante, era riuscito a sorprendere Alcaraz grazie a una strategia impeccabile, fatta di profondità e variazioni continue. Dopo aver conquistato il primo set 6-3 con grande personalità, però, la partita ha cambiato volto. L’iberico, scosso dal parziale subito, ha alzato notevolmente il livello del suo gioco, approfittando anche del calo fisico dell’azzurro, apparso in difficoltà già dai primi scambi del secondo set.

Il secondo parziale si è trasformato in un monologo di Alcaraz: servizio potente, aggressività in risposta e solida gestione degli scambi hanno spianato la strada al murciano, che ha chiuso 6-1 dopo aver cancellato alcune occasioni di contro-break con freddezza. Nel terzo set, il sogno di Musetti è definitivamente svanito. Complice un problema muscolare alla gamba destra, il 23enne italiano ha visto ridursi drasticamente la sua mobilità in campo, costringendolo a subire un pesantissimo 6-0 che ha consegnato il trofeo ad Alcaraz, sempre più dominatore sulla terra rossa.

Nonostante la sconfitta, per Musetti resta la soddisfazione di una settimana da protagonista e l’ingresso nella top 11 del ranking mondiale a partire da lunedì 14 aprile, nuovo massimo in carriera. Il prossimo appuntamento sarà l’ATP 500 di Barcellona, dove cercherà di ripartire con l’obiettivo di confermare la sua crescita. Intanto, Alcaraz si conferma il nuovo re della terra battuta, dimostrando ancora una volta una maturità e una solidità che lo rendono il principale favorito in vista dei prossimi grandi appuntamenti della stagione, Roland Garros in primis.

TABELLINO

Finale Montecarlo Masters 1000

Carlos Alcaraz b. Lorenzo Musetti 3-6 6-1 6-0

