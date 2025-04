Perquisizione notturna nella casa di Sebastiano Visintin: sequestrati oltre 700 utensili da taglio

Una perquisizione durata tutta la notte, eseguita con meticolosità e attenzione ai dettagli. È quanto avvenuto tra martedì 8 e mercoledì 9 aprile 2025 nell’appartamento di Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, la donna trovata senza vita nel gennaio 2022 nel parco di San Giovanni, a Trieste.

Gli agenti della Polizia di Stato si sono presentati in via del Verrocchio nella tarda serata di martedì, su disposizione della nuova titolare dell’inchiesta, la pubblica ministera Ilaria Iozzi. L’operazione si è protratta fino alle prime luci dell’alba.

Al termine dell’intervento, sono stati sequestrati decine e decine di strumenti da taglio di ogni tipo: coltelli, forbici, arnesi di varie dimensioni e potenza, oltre a un paio di guanti e un maglione.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Piccolo, il numero complessivo degli oggetti sequestrati supererebbe addirittura i 700 pezzi.

Una quantità impressionante, che ha subito acceso l’attenzione degli inquirenti per la possibile connessione con la morte della donna.

Va però evidenziato un elemento importante nel contesto delle indagini: Sebastiano Visintin, infatti, in passato esercitava l’attività di arrotino, un mestiere artigianale sempre più raro, che consiste nell’affilare e riparare lame e strumenti da taglio. Tale attività, un tempo svolta in un laboratorio esterno, era stata successivamente trasferita all’interno della sua abitazione. Per questo motivo, una parte significativa degli utensili rinvenuti potrebbe appartenere a clienti o essere residuato della sua precedente professione.

Nonostante ciò, l’indagine aperta dalla magistratura resta in piedi, e Visintin – che fino a questo momento si è sempre dichiarato estraneo ai fatti – è l’unica persona ufficialmente indagata nell’ambito del procedimento per omicidio.

Liliana Resinovich era scomparsa da casa il 14 dicembre 2021.

Per settimane, familiari e amici avevano lanciato appelli pubblici e mobilitato i media per cercare di ritrovarla. Purtroppo, il 5 gennaio 2022, il suo corpo venne rinvenuto senza vita nel parco di San Giovanni, in una zona alberata poco frequentata. Da allora, il caso è rimasto avvolto in numerosi interrogativi, con ipotesi contrastanti sulle cause della morte: suicidio, omicidio, occultamento di cadavere. Le indagini, inizialmente archiviate come suicidio, sono state riaperte grazie alla pressione mediatica e agli sviluppi successivi.

Il recente cambio al vertice dell’inchiesta, con l’arrivo della pm Ilaria Iozzi, ha dato un nuovo impulso alle attività investigative. La perquisizione notturna a casa di Visintin rappresenta uno degli atti più incisivi degli ultimi mesi e dimostra l’intenzione della Procura di approfondire ogni possibile dettaglio rimasto in sospeso.

Resta da capire ora quale sarà l’esito delle analisi tecniche sui materiali sequestrati: impronte, eventuali tracce biologiche, compatibilità con ferite o dinamiche sospette. Tutti elementi che potrebbero, o meno, rafforzare il quadro indiziario nei confronti dell’unico indagato.

Nel frattempo, il dolore e il mistero che avvolgono la scomparsa di Liliana continuano a colpire l’opinione pubblica. La speranza dei familiari e di tutti coloro che le hanno voluto bene è che si arrivi finalmente alla verità, qualunque essa sia.

(Fonte: ANSA)