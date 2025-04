Puglia, il centrodestra scarica Cataldo: "Candidatura inopportuna, pronti a ritirare il nostro sostegno"

BARI – Scoppia il caso politico a Triggiano: le segreterie regionali e provinciali di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Noi Moderati prendono le distanze dalla candidatura di Alessandro Cataldo, definendola «inopportuna» e minacciando il ritiro del proprio appoggio in vista delle elezioni amministrative.

Cataldo, ex leader del movimento “Sud al Centro”, ha annunciato la sua discesa in campo proprio nel giorno in cui è stata fissata l’udienza preliminare a suo carico – e a carico della moglie, l’ex assessora regionale Anita Maurodinoia – per un’inchiesta che ipotizza un’associazione per delinquere finalizzata alla corruzione elettorale, con accuse legate anche alle passate elezioni comunali a Triggiano.

Il centrodestra si smarca, sottolineando come l’ingresso di Cataldo nella lista del candidato sindaco Onofrio D’Alesio – ex portavoce della Maurodinoia e figura vicina all’entourage di Cataldo – non sia mai stato concordato con i partiti.

«La scelta del dottor D’Alesio di accettare nella propria lista il dottor Alessandro Cataldo – si legge in una nota congiunta – non è opportuna né condivisa.

I partiti del centrodestra, dunque, si determineranno di conseguenza sulle scelte da compiere in vista delle prossime elezioni amministrative».

Nel frattempo, proseguono gli sviluppi giudiziari: la Procura di Bari ha ascoltato nei giorni scorsi il maresciallo dei carabinieri la cui testimonianza avrebbe aggravato la posizione di Cataldo.

L’inchiesta, che scuote anche gli equilibri interni alla coalizione, rischia ora di cambiare radicalmente il quadro politico a Triggiano.

