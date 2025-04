FOGGIA – Una rivoluzione silenziosa ma significativa sta cambiando il volto della diagnostica per immagini in Puglia.

Negli ospedali di San Severo e Cerignola, due strutture dell’ASL Foggia, l’esperienza di una TAC o di una risonanza magnetica non è più associata a lunghe attese e disagi, ma a efficienza, innovazione e persino comfort.

Il merito? Di un team guidato dal dottor Michele La Porta, primario di Radiologia e originario di San Marco in Lamis.

Tecnologia di frontiera al servizio dei pazienti

Sotto la sua guida, sono state introdotte apparecchiature all’avanguardia, tra cui una TAC multistrato da 128 slice e moderne risonanze magnetiche da 1.5 Tesla, in grado di eseguire esami in tempi rapidissimi e con una qualità d’immagine elevata.

«È come passare da una vecchia macchina fotografica analogica a uno smartphone di ultima generazione», spiegano dall’équipe medica. I risultati sono tangibili: tempi di esecuzione ridotti fino all’80% e radiazioni notevolmente inferiori, con un impatto positivo soprattutto per i pazienti che necessitano di controlli frequenti.

L’esperienza che cambia: comfort e umanità

Non solo numeri e performance. I reparti sono stati ripensati per migliorare l’esperienza complessiva del paziente: pannelli con proiezioni di cieli stellati, musica personalizzata in cuffia e un’attenzione particolare all’ambiente. «L’obiettivo – spiega La Porta – è offrire un percorso diagnostico che sia anche un momento di serenità, non solo un obbligo medico».

Il “trucco” dell’ananas che conquista anche l’Europa

Tra le innovazioni più curiose, una scelta ha attirato perfino l’attenzione della Corte dei Conti dell’Unione Europea, in visita nelle strutture: l’utilizzo del succo d’ananas come sostituto del mezzo di contrasto in alcuni esami di risonanza. Un’idea semplice ma efficace, che riduce i costi (da 30 a 1 euro a dose), è ben tollerata dai pazienti e, soprattutto, funziona.

«È un’alternativa validata – sottolinea il dottor La Porta – nata da studi scientifici e applicata con successo. Certo, fa sorridere, ma dietro c’è rigore clinico».

Una storia che ribalta i luoghi comuni

In un contesto spesso segnato da cronache di carenze e disservizi, la realtà degli ospedali di San Severo e Cerignola rappresenta un modello virtuoso di sanità pubblica, capace di coniugare competenza, tecnologia e creatività.

Un esempio che smentisce i luoghi comuni sul Sud Italia e restituisce fiducia nelle potenzialità del territorio.

Perché parlarne? Perché queste eccellenze meritano visibilità. Perché è giusto sapere che, anche in Puglia, ci sono strutture dove si lavora con serietà e visione. E perché, a volte, anche un bicchiere di succo d’ananas può diventare simbolo di innovazione.

