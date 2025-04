Serie C, Crotone-Foggia: le probabili formazioni e dove vedere la partita

FOGGIA – Sfida cruciale allo Stadio Ezio Scida per la 36ª giornata del Girone C di Serie C: domani sera, alle ore 20:30, il Crotone ospita il Foggia in una gara che promette scintille e punti pesanti in palio, soprattutto per i rossoneri in lotta per la salvezza.

Il momento delle due squadre

I padroni di casa, quarti in classifica con 51 punti, arrivano da una pesante sconfitta esterna contro la Juventus Next Gen (4-1).

Il bilancio finora per i calabresi è di 14 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte, con 59 gol all’attivo e 45 subiti.

Ben più complicata la situazione del Foggia, sedicesimo con 30 punti.

La squadra di Zauri, che ha osservato un turno di riposo nella scorsa giornata, ha raccolto finora 7 vittorie, 9 pareggi e 15 sconfitte, con 31 reti segnate e 46 incassate.

Le ultime dai ritiri

Nel Crotone, il tecnico Emilio Longo deve fare i conti con diverse assenze: out lo squalificato Armini e gli infortunati Giron, Barberis e Oviszach.

Tra i pali confermato D’Alterio, mentre in attacco sarà Murano il riferimento centrale, supportato da Vitale, Tumminello e Ricci.

Nel Foggia, rientra capitan Salines dopo la squalifica, ma resta ai box Mazzocco, mentre Vezzoni non è stato convocato. In avanti spazio al tridente Zunno-Touho-Emmausso, con possibili ballottaggi in difesa e a centrocampo.

Probabili formazioni

CROTONE (4-2-3-1): D’Alterio; Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale, Groppelli; Gallo, Vinicius; Vitale, Tumminello, Ricci; Murano.

A disposizione: Sassi, Martino, Piras, Rispoli, Cantisani, Cocetta, Schirò, Stronati, Vilardi, Silva, Gomez.

Allenatore: Emilio Longo.

FOGGIA (4-3-3): De Lucia; Silvestro, Salines, Dutu, Felicioli; Tascone, Da Riva, Gala; Zunno, Touho, Emmausso.

A disposizione: Perina, De Simone, Parodi, Camigliano, Marzupio, Danzi, Pazienza, Kiyine, Brugognone, Orlando, Sarr, Santaniello.

Allenatore: Luciano Zauri.

Direzione arbitrale

Arbitro: Alfredo Iannello (sezione di Messina)

Assistenti: Antonio Aletta (Avellino), Luca Chiavaroli (Pescara)

Quarto ufficiale: Adam Collier (Gallarate)

Dove vedere la partita

Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 251 per gli abbonati. Disponibile anche lo streaming su NOW TV e Sky Go.

Lo riporta foggiagol.it