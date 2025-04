Allarme vongole a Manfredonia: "Morìa senza precedenti". Il Consorzio Molluschi Nord Gargano lancia l’allarme

MANFREDONIA (FOGGIA) – Un’emergenza senza precedenti sta colpendo le acque del Compartimento Marittimo di Manfredonia, con il Consorzio Molluschi Nord Gargano che denuncia una gravissima morìa di vongole.

Le analisi condotte dal Consorzio, interamente finanziate dall’ente, hanno rivelato una preoccupante riduzione della presenza di vongole in quasi tutte le zone di attività.

“Siamo di fronte a una morìa senza precedenti che ha colpito i banchi naturali di molluschi bivalvi di tutto il compartimento”, afferma il presidente del Consorzio, Giuseppe Di Rita.

Il fenomeno, secondo l’analisi condotta dal Consorzio, sarebbe il risultato di una serie di fattori concomitanti, tra cui la gestione non sempre adeguata delle attività pregresse, l’impatto dei cambiamenti climatici e le eccezionali condizioni meteorologiche avverse.

Di Rita sottolinea la necessità di riconoscere questi eventi come calamità naturali, come già avvenuto in altre aree del Paese.

Tra le problematiche più preoccupanti emerse, c’è la crescente presenza del granchio blu (Callinectes sapidus), una specie aliena particolarmente dannosa per i molluschi bivalvi.

Il granchio blu, predatore vorace, ha già causato ingenti danni agli allevamenti di molluschi nell’Alto Adriatico.

I campionamenti confermano una diffusione allarmante di questa specie, che minaccia ulteriormente l’equilibrio degli ecosistemi marini locali.

Il biologo Pasquale Ricci, che ha coordinato le attività di monitoraggio per conto del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente dell’Università Aldo Moro di Bari, ha evidenziato la necessità di monitorare costantemente l’evoluzione della situazione e adottare misure di contenimento tempestive per proteggere la produzione di molluschi e salvaguardare l’ambiente marino.

A causa della gravità della situazione, la Capitaneria di Porto di Manfredonia ha emesso un’ordinanza che sospende tutte le attività di prelievo dei molluschi bivalvi, una misura che inizialmente doveva durare fino a metà maggio.

Tuttavia, l’evolversi delle condizioni potrebbe portare a un prolungamento del fermo, con gravi conseguenze per le imprese del settore, ferme ormai da oltre sei mesi e prive di reddito.

Il tema è stato discusso anche durante il convegno “La Costa come risorsa: Sostenibilità e Turismo Costiero”, che si è svolto a Manfredonia lo scorso 10 aprile.

All’incontro hanno partecipato rappresentanti della Direzione Marittima di Bari e dei Comandi delle Capitanerie di Manfredonia e Barletta.

Durante l’evento, Di Rita ha ribadito l’urgenza di interventi di supporto, evidenziando i progressi nei contatti con l’Assessore regionale Donato Pentassuglia, il quale ha mostrato grande sensibilità verso la crisi in atto e disponibilità ad aiutare le aziende del comparto.

