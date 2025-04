Comune di Manfredonia: liquidato l'acconto al legale per l'impugnazione della sentenza sulla cessione dei suoli del '71

Con Determinazione n. 636 del 08/04/2025, il Comune di Manfredonia ha disposto la liquidazione di un acconto pari a 11.551,20 euro in favore dell’Avv. Luigi D’Ambrosio, legale incaricato per l’impugnazione della sentenza n. 34/2025 della Corte di Appello di Bari. Il provvedimento riguarda una complessa vicenda urbanistica originata da una licenza edilizia del 1971, con cui fu autorizzata la costruzione di due palazzine lungo la SS 89 per Monte Sant’Angelo, su suoli da cedere gratuitamente al Comune.

La controversia trae origine dalla richiesta, avanzata nel 2022 dai proprietari originari, di un’indennità milionaria a fronte dell’acquisizione sanante dei suoli da parte dell’ente pubblico, ai sensi dell’art. 42-bis del DPR 327/2001. La Corte di Appello ha accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo un’indennità di oltre 2,2 milioni di euro e condannando l’Amministrazione al pagamento delle spese legali.

Ritenendo la sentenza “censurabile in vari punti”, come evidenziato dall’Avvocatura Comunale, la Giunta Comunale con deliberazione n. 40/2025 ha deciso di proporre appello e ha affidato l’incarico all’Avv. D’Ambrosio, legale di fiducia del Comune, per un importo complessivo di 20.867,69 euro.

La somma liquidata oggi rappresenta un acconto per la fase di studio e per il versamento del contributo unificato.

Il pagamento, corredato da fattura elettronica n. 13 del 03/04/2025, è imputato sul capitolo di bilancio destinato alle spese legali e incarichi esterni (cap. 2579), con risorse già impegnate tramite determinazione dirigenziale n. 379 del 28/02/2025.

Il Segretario Generale e Dirigente dell’Avvocatura Comunale, Dott. Giacomo Scalzulli, ha confermato la regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta, precisando che il servizio è stato eseguito in conformità all’incarico ricevuto. Restano a disposizione del Comune ulteriori somme per eventuali successive liquidazioni.

La vicenda giudiziaria proseguirà con l’appello presso la Corte Suprema, nella speranza – da parte del Comune – di ridurre l’esborso economico imposto dalla precedente sentenza.