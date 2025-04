Crotone-Foggia: il posticipo della 36ª giornata decide il futuro di entrambe le squadre

Al Ezio Scida, il Crotone affronta il Foggia in una partita che, oltre a essere un classico della rivalità calcistica tra le due formazioni, ha anche implicazioni cruciali per la classifica, con i rossoblù che puntano al terzo posto per cercare di agganciare il Monopoli. La partita, fissata per le ore 20.30, rappresenta un banco di prova per entrambe le squadre, che vivono situazioni molto diverse. Se da un lato il Crotone cerca di mantenere vive le speranze di un piazzamento importante nei playoff, dall’altro il Foggia, nonostante le difficoltà interne e le vicende che hanno segnato la stagione, cercherà di trovare quella continuità di gioco che è mancata in questo campionato.

Il tecnico del Crotone, Francesco Longo, è chiamato a sciogliere diversi nodi prima del fischio d’inizio. Il primo riguarda il portiere: il ballottaggio tra D’Alterio e Sassi è ancora aperto, con Longo che potrebbe decidere all’ultimo momento chi mandare in campo. Un altro dubbio riguarda il reparto difensivo, con Rispoli che rischia di perdere il posto a favore di Guerini, che potrebbe tornare titolare. In mezzo al campo, il tecnico si trova a dover scegliere tra Ricci e Silva, con il primo leggermente favorito. In attacco, infine, uno tra Tumminello, Gomez e Murano dovrà accontentarsi della panchina, con la concorrenza che è più agguerrita che mai. Purtroppo, Longo dovrà fare a meno di Armini, squalificato, e degli infortunati Giron, Barberis e Oviszach, che non prenderanno parte alla sfida contro il Foggia.

La formazione del Crotone

Longo dovrebbe schierare il Crotone con il consueto 4-2-3-1, con D’Alterio tra i pali; difesa composta da Rispoli, Cargnelutti, Di Pasquale e Groppelli. In mediana, spazio a Gallo e Stronati, mentre in attacco agiranno Ricci, Tumminello, Vitale e Murano, con quest’ultimo a comporre il reparto offensivo insieme a Tumminello.

La risposta del Foggia

Dall’altra parte, il Foggia di Zauri arriva a questo incontro in una situazione di difficoltà, ma con il morale sollevato dalla vittoria contro la Vibonese nell’ultima giornata. Il tecnico rossonero dovrà fare a meno di Danzi per squalifica e si affida al 4-3-3, con De Lucia in porta, Silvestro, Parodi, Dutu e Felicioli in difesa. A centrocampo, Tascone, Da Riva e Pazienza dovranno fornire supporto offensivo, mentre Zunno, Tohuo ed Emmausso saranno chiamati a fare la differenza in avanti.

La partita si preannuncia intensa, con il Crotone che punta a vincere per non perdere terreno dal Monopoli e consolidare la sua posizione in zona playoff. Il Foggia, dal canto suo, cercherà di dare continuità al suo cammino, puntando a mettere in difficoltà una formazione che non ha ancora trovato la stabilità giusta nel corso della stagione. In attesa del fischio d’inizio, i tifosi delle due squadre sperano di vedere un grande spettacolo, con entrambe le formazioni determinate a lottare per i tre punti. Il Crotone, favorito dal fattore campo, ha la possibilità di sfruttare il momento di difficoltà del Foggia, ma i rossoneri sono pronti a sorprendere.

Crotone e Foggia: una partita che, al di là delle rivalità storiche, è fondamentale per le ambizioni di entrambe le squadre in questa fase cruciale del campionato.