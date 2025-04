POTENZA – Una drammatica notte in Basilicata ha spezzato due giovani vite.

Eleonora Barberio, 24 anni di Sabaudia (Latina), e il fidanzato Giuseppe Cecca, 34enne originario di Santeramo in Colle (Bari), sono morti in un incidente stradale avvenuto nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 aprile, lungo la strada statale Basentana, nel territorio della provincia di Potenza.

La coppia, che faceva rientro in Puglia dopo aver partecipato a un torneo di padel, viaggiava a bordo di un’automobile che si è scontrata frontalmente con un tir guidato da un 44enne.

L’impatto è stato devastante.

I soccorritori, giunti tempestivamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due giovani. Il camionista è rimasto sotto shock, ma illeso.

Dolore a Latina e in Puglia: due comunità sotto choc

La morte di Eleonora e Giuseppe ha lasciato attonite le rispettive comunità di origine. A Sabaudia, dove Eleonora viveva, la notizia ha suscitato profonda commozione.

La sua famiglia è molto conosciuta in città, gestisce un banco di ortofrutta al mercato comunale, e tanti cittadini si sono stretti attorno al dolore dei genitori.

Eleonora era una ragazza solare, piena di sogni, tra cui quello di diventare modella. In passato aveva partecipato a shooting fotografici e concorsi di bellezza, inseguendo la sua passione per la moda.

Anche Santeramo in Colle, città d’origine di Giuseppe, è stata travolta dal dolore.

L’uomo, appassionato di sport e molto legato alla sua terra, era conosciuto per il suo carattere riservato ma generoso.

La coppia viveva una relazione profonda, condividendo momenti di vita, sport e viaggi. Quel viaggio di ritorno in Puglia doveva essere l’ennesimo momento felice. Invece, si è trasformato in tragedia.

Le indagini: si ipotizza un colpo di sonno o un sorpasso azzardato

La Procura di Potenza ha aperto un’inchiesta per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

I rilievi effettuati dalle forze dell’ordine sono ancora in fase di analisi, ma tra le ipotesi al vaglio degli investigatori ci sarebbero un colpo di sonnoda parte del conducente o un sorpasso azzardato.

I corpi dei due fidanzati si trovano ora presso l’obitorio dell’ospedale San Carlo di Potenza, dove il magistrato di turno potrebbe disporre l’autopsia per ulteriori accertamenti.

Nel frattempo, la strada è rimasta chiusa per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti. Il tratto della Basentana è tristemente noto per la sua pericolosità, con numerosi incidenti gravi avvenuti negli ultimi anni.

L’ultimo saluto e il ricordo di due giovani pieni di vita

I funerali di Eleonora e Giuseppe non sono stati ancora fissati, ma si prevede una grande partecipazione da parte di amici, familiari e semplici conoscenti.

I messaggi di cordoglio continuano ad arrivare sui social: chi li conosceva parla di una coppia innamorata, affiatata e felice, due persone che avevano tutta la vita davanti.

Questa ennesima tragedia sulle strade italiane riapre il dibattito sulla sicurezza dei tratti extraurbani, spesso teatro di incidenti mortali.

Intanto, due comunità piangono due giovani anime volate via troppo presto, in un destino crudele che ha spezzato sogni e affetti in una notte di primavera.

