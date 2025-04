Esclusiva SQ. Le "condizioni di vita" nelle "case popolari" di Manfredonia. "Viviamo nel terrore che crolli qualcosa"

Manfredonia (Fg), 14 aprile 2025 – In un’area della città spesso relegata ai margini, alcuni residenti delle case popolari di Manfredonia, gestite dall’Istituto Autonomo Case Popolari (ARCA), si trovano a vivere in condizioni che mettono in discussione il diritto di ogni cittadino a una “vita dignitosa e sicura”.

Questi palazzi, che dovrebbero essere un rifugio per chi non ha accesso a un alloggio privato, si stanno trasformando “in luoghi di sofferenza, abbandonati a se stessi”.

Le problematiche, emerse in modo sempre più evidente, riguardano la sicurezza degli edifici e delle strade circostanti.

Lì, dove il degrado ha preso piede, la paura di un cedimento strutturale è una costante per gli inquilini. “Ogni giorno è una preghiera, speriamo che non ci crolli nulla sulla testa”, raccontano gli inquilini di via Salvatore Rosa, viale Caravaggio, viale Raffaello, viale Michelangelo e via Giotto.

La critica è rivolta principalmente all’ente ARCA, che, secondo i residenti, non rispetterebbe “i propri doveri di manutenzione e controllo sugli immobili”. “Un palazzo inagibile lo troverebbero facilmente se controllassero davvero“, affermano con frustrazione gli inquilini, denunciando l’assenza di interventi significativi da parte di chi dovrebbe vigilare sullo stato di questi edifici. La promessa di garantire il diritto alla casa, per molti, si è trasformata in un’illusione.

Le voci dei residenti sono chiare: “Viviamo in condizioni indegne. È vero che è una fortuna avere una casa popolare, ma non significa che debba essere una prigione”, commentano.

La mancanza di un adeguato intervento istituzionale, l’assenza di un controllo efficiente e la totale incuria dei luoghi sono solo alcuni degli aspetti che generano un crescente malessere tra i cittadini.

La situazione ha raggiunto un punto di non ritorno. Le parole di un geometra dell’ARCA, che ha definito “fortuna” l’avere un alloggio popolare, sembrano, secondo gli inquilini, il segno di un totale disinteresse nei confronti delle difficoltà quotidiane che questi cittadini affrontano. La sicurezza, la dignità e il rispetto per gli esseri umani sembrano, infatti, essere messi in secondo piano.

Domani, in occasione del Welfare Day, sarà presente Pippo Liscio, amministratore unico dell’ARCA. “Sarà l’occasione per portare all’attenzione di chi ha il potere di intervenire questa difficile realtà“. Gli inquilini, che non chiedono altro se non di vivere in un ambiente sicuro e dignitoso, sperano che le loro denunce non cadano nel vuoto e che vengano adottati provvedimenti concreti.

E’ stato già avviato un percorso per sensibilizzare l’opinione pubblica attraverso la documentazione fotografica e video delle condizioni di degrado in cui vivono i cittadini.

