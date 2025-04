Grave incidente a Foggia: commerciante di Ariano Irpino in prognosi riservata

È ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione degli Ospedali Riuniti di Foggia un commerciante di 73 anni di Ariano Irpino, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla statale 673 (ex via Ascoli, ora via degli Aviatori), all’altezza dell’intersezione con strada del Salice Nuovo.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era alla guida della sua Volkswagen Passat quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato violentemente con un’altra vettura condotta da una donna. Le condizioni della donna non destano preoccupazione. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente gli operatori del 118, che hanno prestato i primi soccorsi, e la polizia municipale, impegnata nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Il 73enne, molto conosciuto e stimato negli ambienti commerciali di Ariano Irpino, è stato subito trasferito al nosocomio foggiano, dove i medici hanno riservato la prognosi. Numerose in queste ore le attestazioni di affetto e vicinanza ai familiari dell’uomo, da parte di amici, conoscenti e colleghi, che si stringono attorno alla famiglia in un momento di grande apprensione. Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire le cause e le responsabilità dell’incidente.

Lo riporta ottopagine.it