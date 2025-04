La tragedia di Dea Mastronardi, suicida a 15 anni. La madre: "Mia figlia si sentiva diversa, ma non ha mai dato segnali" - Fonte: msn

BARI – «È inaccettabile perdere una figlia per colpa di un algoritmo capace di intercettare la fragilità di una ragazza che si sente inadeguata e, in pochi istanti, la espone a contenuti pericolosi».

È la denuncia accorata di Mirna Mastronardi, madre di Dea, la quindicenne che si è tolta la vita lo scorso 4 ottobre a Pisticci, in provincia di Matera.

Un dolore ancora vivo, che la donna ha voluto condividere ieri, 14 aprile, a Bari durante una seduta della Commissione regionale di studio e d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia, presieduta per la prima volta dal consigliere Luigi Caroli.

«Ho trovato nei suoi quaderni dei disegni inquietanti – ha raccontato la madre – immagini di ragazze col sondino naso-gastrico.

Dea non era anoressica, ma aveva il mio stesso corpo: un po’ di cellulite, fianchi larghi. E questo bastava a farla sentire fuori posto».

La testimonianza di Mirna è quella di un genitore «distrutto dal dolore», che oggi chiede attenzione verso un fenomeno sempre più invisibile ma pericoloso: il malessere giovanile amplificato dai meccanismi dei social.

«Mia figlia non ha mai dato segnali espliciti – spiega –. Gli inquirenti hanno analizzato a fondo il suo computer: nessun video, nessuna foto provocatoria, nessun messaggio riconducibile a bullismo o istigazione al suicidio. Nulla.

Eppure dentro di sé Dea covava un disagio profondo. Si sentiva diversa, anche se non aveva grandi pretese. Non voleva essere al centro dell’attenzione, ma desiderava sentirsi accettata».

Il 25 marzo scorso, la premier Giorgia Meloni ha contattato personalmente Mirna Mastronardi, dopo aver ricevuto da lei una lettera alla vigilia della Giornata internazionale della donna. In seguito, le due si sono incontrate.

«La presidente Meloni – ha raccontato Mirna – mi ha parlato della necessità di valorizzare il merito.

Ogni ragazzo dovrebbe poter esprimere le proprie potenzialità senza sentirsi escluso. Dobbiamo trovare strumenti efficaci per sostenere i giovani talenti e proteggerli da questi pericoli silenziosi».

La vicenda di Dea si inserisce in un contesto sempre più preoccupante, in cui la vulnerabilità adolescenziale rischia di diventare terreno fertile per contenuti digitali manipolatori, che sfuggono spesso al controllo degli adulti.

Il grido di dolore di una madre, oggi, si fa appello: «Non possiamo lasciare che il destino dei nostri figli venga deciso da un algoritmo».

Lo riporta bari.corriere.it