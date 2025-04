Lucera, morte di Gianluigi Esposito: oggi l'autopsia per chiarire le cause del decesso ph foggiatoday.it

E’ fissato per oggi, alle ore 15:30, l’incarico per gli accertamenti tecnici non ripetibili, tra cui l’autopsia, sul corpo di Gianluigi Esposito, il netturbino 56enne di Lucera, deceduto il 28 marzo scorso a Bari. La morte di Esposito è avvenuta 8 mesi dopo la brutale aggressione subita il 15 luglio 2024, durante il suo turno di lavoro nella città federiciana. L’esame autoptico sarà svolto dalla dottoressa Liliana Innamorato, medico legale di Taranto, e dal college anestesista Nicola Cappellano di Castellana Grotte. L’esame ha l’obiettivo di chiarire definitivamente le cause del decesso di Esposito, che aveva trascorso gli ultimi mesi di vita in diversi ospedali, dopo aver subito numerosi interventi chirurgici.

La decisione di procedere con l’autopsia è stata presa dalla Procura di Bari, sotto la guida del PM Angela Maria Morea, e si inserisce in un’inchiesta che mira a fare luce su quanto accaduto a Esposito durante l’aggressione. Nel frattempo, la famiglia di Gianluigi Esposito, composta dalle sue parti offese – l’anziana madre, le sorelle, il fratello e i tre figli – ha diritto di nominare un difensore di fiducia e un consulente tecnico di parte. Dopo il completamento dell’esame autoptico, il corpo di Esposito sarà restituito alla famiglia, che potrà così organizzare i funerali. In una nota inviata alla redazione, la madre di Gianluigi, Elvira Spaccasasso, 86 anni, ha espresso il suo dolore e la sua frustrazione: “Dopo questi lunghi 8 mesi di agonia, vi era sempre la speranza di poter abbracciare mio figlio. Invece lo riavremo in una fredda bara”. La madre ha poi commentato la brutalità dell’aggressione subita dal figlio, chiedendo giustizia per quanto accaduto: “Una morte lenta a causa di una aggressione brutale, ingiusta, mentre svolgeva il suo lavoro per e nella sua città. Ancora non mi capacito del perché di tanta violenza e confido nelle Autorità affinché si faccia giustizia e vengano individuati tutti i colpevoli”.

Nel suo appello, Elvira Spaccasasso ha inoltre richiesto che venga proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali del figlio. “Gianluigi amava Lucera, serve un segnale forte, un “no” alla violenza. Per questo, mi rivolgo alle autorità e mi auguro la loro vicinanza nel giorno del funerale”, ha concluso la madre. Il caso di Gianluigi Esposito ha suscitato grande emozione nella comunità di Lucera, dove l’uomo era ben conosciuto e rispettato. Molti cittadini, familiari e amici hanno chiesto giustizia per una morte che ha segnato profondamente la città e l’intera provincia. L’auspicio della famiglia è che le indagini possano portare a una rapida conclusione e che i responsabili vengano individuati e puniti.

La tragica morte di Gianluigi Esposito solleva ancora una volta la questione della sicurezza sul lavoro e delle violenze che spesso colpiscono i lavoratori. Il caso è anche l’occasione per riflettere su come le istituzioni locali e nazionali possano intervenire per garantire maggiore protezione e rispetto per chi svolge mestieri rischiosi, come nel caso degli operatori ecologici. Il lavoro di Esposito, che si trovava al servizio della comunità, è stato purtroppo segnato da una violenza inspiegabile che, nelle parole della madre, ha portato via non solo un figlio, ma anche un uomo amato e apprezzato da tutti. Ora, dopo mesi di sofferenza, la famiglia chiede giustizia e spera che la verità emerga presto.

Lo riporta foggiatoday.it