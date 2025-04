Mafia, musica neomelodica e TikTok: Colosimo: "Marco Raduano esaltato sui social"

BARI – «Combattere la mafia non è uno slogan, ma una scelta quotidiana».

Con queste parole la presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, Chiara Colosimo, ha aperto il suo intervento al Politecnico di Bari, lanciando un monito diretto agli studenti e alle nuove generazioni.

Al centro del suo discorso, la responsabilità individuale, l’influenza dei social media e il ruolo della musica neomelodica come veicolo di propaganda mafiosa.

«Non basta rifiutarsi di fare da vedette nelle piazze di spaccio – ha detto Colosimo – la legalità si costruisce anche scegliendo di non ascoltare certi contenuti, di non acquistare musica contraffatta, di non contribuire alla diffusione di messaggi che glorificano la criminalità».

La presidente ha annunciato l’imminente presentazione di un protocollo d’intesa con TikTok, finalizzato a contrastare i contenuti che inneggiano alla mafia.

Una preoccupazione nata da un esperimento personale: «Mi sono iscritta alla piattaforma con uno pseudonimo – ha raccontato – e cercando la parola “carcere” ho trovato centinaia di video che esaltano criminali e latitanti.

È il caso di Marco Raduano, diventato virale con la canzone “Maresciallo non mi prendi”. Non è folklore, è propaganda. E riguarda tutti».

Il protocollo prevede che, su segnalazione diretta della Commissione, TikTok possa rimuovere contenuti ritenuti pericolosi.

«La criminalità organizzata – ha sottolineato – si è evoluta e utilizza strumenti digitali difficilmente intercettabili. Serve una risposta seria e immediata».

Durante l’incontro con le istituzioni in Prefettura, Colosimo ha toccato anche il tema delle candidature sospette alle prossime elezioni amministrative.

In particolare ha criticato duramente la presenza di Sandro Cataldo in una lista a sostegno del candidato sindaco di Triggiano, Onofrio D’Alesio (centrodestra).

Cataldo è tra i 18 indagati per corruzione elettorale, per cui la Procura di Bari ha chiesto il rinvio a giudizio lo scorso venerdì.

«Credo che certe persone non debbano poter essere candidate, almeno finché non vengano assolte.

Il grigio, il dubbio, sono pericolosi» ha dichiarato Colosimo, invitando i cittadini a riflettere sul valore del proprio voto.

«Pensate davvero che le vostre idee valgano 20 euro? Scegliete chi essere, perché le decisioni che prendete oggi vi accompagneranno nel domani».

