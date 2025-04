Manfredonia Calcio, Rotice rassicura: “Crediamo nella salvezza diretta. Nessuna proposta per la società” - Fonte: manfredonia Calcio 1932

MANFREDONIA (FOGGIA) – Nessuna cessione all’orizzonte per il Manfredonia Calcio.

A rassicurare tifosi e ambiente è il patron Gianni Rotice, intervenuto nel corso della trasmissione “SuperMario Sport” su TeleSveva.

«La società non è in svendita, la formula societaria è solida – ha chiarito Rotice – e al momento non è arrivata alcuna proposta seria da valutare.

Le mie dichiarazioni passate erano legate al rispetto delle persone, delle regole e dell’impegno quotidiano di chi lavora nel calcio.

Senza queste condizioni, nessuno è obbligato a restare».

Sul fronte sportivo, l’obiettivo resta chiaro: «Confermo quanto detto due mesi fa: vogliamo conquistare la salvezza diretta, e ci crediamo fino alla fine.

Domenica è stata una splendida giornata di sport, ed è questo lo spirito che vogliamo mantenere».

Infine, una riflessione sul futuro: «Ora sono concentrato sull’impegno fino alla fine della stagione.

Poi si vedrà: la vita è fatta di momenti e condizioni, ma il calcio ha bisogno di regole chiare e rispetto».