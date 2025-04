“Siponde Tóne u Tok!”: risate e riflessioni tra social e teatro al Cineteatro San Michele

Una commedia brillante che unisce satira, cuore e attualità, pronta a conquistare il pubblico con risate, emozioni e tanta ironia sul mondo dei social. È “Siponde Tóne u Tok!”, la nuova opera teatrale scritta da Anna Rita Caracciolo, in scena l’8, 9 e 10 maggio presso il Cineteatro San Michele. Tra dirette su TikTok, finti pancioni, colpi di scena e verità nascoste, la vita di una famiglia tipicamente sipontina si trasforma in un irresistibile show che alterna momenti comici a spunti di riflessione. Sul palco, un mix di dialetto e lingua italiana per raccontare, in due atti esilaranti, la forza della resilienza, l’importanza della comunità e il potere – spesso ambiguo – dei social network.

Al centro della scena ci sono Siponta, Angela, Jorgigno, Anna, Maria e tanti altri personaggi vivaci e surreali, alle prese con una minaccia di sfratto che, grazie all’intraprendenza e alla viralità del web, si trasforma in una sorprendente occasione di riscatto. “Siponde Tóne u Tok!” promette di essere uno degli spettacoli più virali e divertenti dell’anno: un appuntamento imperdibile per chi ama il teatro che fa ridere, pensare e… condividere!

I biglietti sono già disponibili. Non perdere l’occasione di vivere questa straordinaria avventura dal vivo al Cineteatro San Michele.