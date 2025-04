SAN NICANDRO GARGANICO (FOGGIA) – A un mese esatto dal sisma di magnitudo 4.8 che ha colpito il Nord della Puglia, continuano le repliche sismiche nel territorio interessato.

L’evento tellurico, registrato il 21 marzo scorso, ha avuto il suo epicentro tra i comuni di San Nicandro Garganico, Lesina e le Isole Tremiti, ed è stato avvertito in tutta la Puglia e in parte del Molise.

Il sindaco di San Nicandro Garganico, Matteo Vocale, ha fatto il punto sulla situazione: “Contiamo ormai circa 105 aftershock, le repliche successive alla scossa principale.

Un numero che ci ricorda quanto sia fragile il nostro territorio e quanto sia fondamentale non abbassare la guardia”.

Vocale ha inoltre ringraziato il ricercatore Vincenzo Galasso, autore di un dossier divulgativo sul fenomeno sismico e sul contesto geologico del territorio: “Lo ringrazio per il tempo e lo studio dedicati – ha dichiarato il sindaco –.

Invito tutti a leggere il suo lavoro per comprendere meglio le dinamiche sismiche. È importante ribadire che i terremoti non sono prevedibili, ma la prevenzione resta la nostra arma più efficace”.

Il dossier di Galasso si propone come uno strumento utile per sensibilizzare la popolazione e le istituzioni sull’importanza della consapevolezza e della sicurezza sismica, in una zona che negli ultimi anni ha mostrato segnali di crescente attività tellurica.