Tragico incidente, morti Giuseppe Cecca e Eleonora Barberio: tornavano in Puglia da un torneo di padel

GENZANO DI LUCANIA (PZ) – Stavano rientrando in Puglia dopo aver partecipato a un torneo di padel, quando la loro auto si è scontrata frontalmente con un tir: Giuseppe Cecca, 35 anni, originario di Santeramo in Colle (Bari), ed Eleonora Barberio, 24 anni, di Sabaudia (Latina), sono morti sul colpo.

L’incidente è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì sulla strada statale Bradanica, nel territorio di Genzano di Lucania, in provincia di Potenza.

I due giovani viaggiavano a bordo di una vettura che, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantata contro un camion condotto da un autotrasportatore di 44 anni, residente nel Brindisino.

Il conducente del mezzo pesante, rimasto ferito, è stato soccorso e trasportato all’ospedale San Carlo di Potenza: ha riportato lesioni non gravi, con una prognosi di 20 giorni, e potrebbe essere dimesso già nelle prossime ore.

La Procura di Potenza ha aperto un’inchiesta per ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto.

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti ci sono un possibile colpo di sonno al volante o un sorpasso azzardato.

Non si esclude che venga disposta l’autopsia sui corpi delle vittime, attualmente custoditi nell’obitorio del San Carlo.

Una tragedia che ha sconvolto le comunità di Santeramo e Sabaudia, dove Giuseppe ed Eleonora erano molto conosciuti.

La loro passione per lo sport e la vita insieme si è spezzata improvvisamente su una strada che, ancora una volta, si trasforma in teatro di dolore.

