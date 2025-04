MANFREDONIA (FOGGIA) – L’intera comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo “V. Alfieri – G. Garibaldi” di Foggia è in lutto per la scomparsa della professoressa Alba Romani.

Un messaggio carico di commozione è stato diffuso in queste ore dalla scuola, che ricorda la docente con parole sentite: “Con profonda tristezza apprendiamo della scomparsa della nostra cara collega Alba Romani.

La sua professionalità, gentilezza e il suo sorriso resteranno sempre nei nostri cuori. Le nostre più sincere condoglianze alla famiglia”.

A rendere omaggio alla memoria della professoressa anche il toccante pensiero del fratello Cristiano Romani:

“La vita non è una questione di come sopravvivere alla tempesta, ma di come danzare nella pioggia. Grazie per avermi fatto danzare con te. Vola Alba, vola, non ti voltare: ora sei libera”.

Un ricordo che sottolinea quanto la sua presenza sia stata significativa non solo sul piano professionale, ma anche umano.

La comunità scolastica si stringe attorno alla famiglia, ai colleghi e agli alunni che hanno avuto la fortuna di conoscerla.