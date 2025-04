Comune di Manfredonia: Assegnate le Dotazioni Finanziarie e Anticipato il Fondo Economale per il 2025

Manfredonia, 9 aprile 2025 – Con Determinazione Dirigenziale n. 652, il Settore IV – Economico Finanziario del Comune di Manfredonia, guidato dalla dirigente Maricarmen Distante, ha ufficializzato l’assegnazione delle dotazioni finanziarie per la gestione delle spese economali e l’anticipazione del relativo fondo per l’Esercizio Finanziario 2025. L’atto, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, conferma l’impegno dell’amministrazione nella gestione trasparente ed efficiente delle risorse economiche, con particolare attenzione alle esigenze operative quotidiane degli uffici comunali.

La figura dell’Economo comunale

Il provvedimento si fonda sul Regolamento di contabilità dell’Ente, aggiornato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 dell’11 gennaio 2024. Al centro dell’intervento c’è la figura dell’Economo comunale, incarico affidato con Determinazione n. 1916 del 12 novembre 2024 alla dipendente Francesca Totaro. L’Economo è responsabile della gestione delle spese di modesto importo, urgenti e funzionali al corretto svolgimento dei servizi comunali, comprese quelle che richiedono un pagamento immediato.

Le dotazioni ai responsabili di settore

Con il nuovo atto dirigenziale, il Comune ha stabilito l’assegnazione delle seguenti dotazioni finanziarie, attribuite a ciascun responsabile di settore secondo i capitoli di riferimento del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’anno 2025:

Capitolo 11: € 200,00

Capitolo 912: € 45,70

Capitolo 1660: € 500,00

Capitolo 4104: € 200,00

Capitolo 5745: € 100,00

Tali somme, seppur contenute, sono strategiche per la gestione tempestiva di beni e servizi necessari all’efficienza dell’apparato amministrativo.

Un fondo economale da 1.000 euro

Contestualmente, la dirigente ha disposto l’impegno di spesa pari a € 1.000,00 sul Capitolo 7250 del Bilancio 2025, destinato ad anticipazioni per il servizio di Economato. Tale somma sarà trasferita all’Economo comunale attraverso mandato di pagamento, con accertamento in entrata di pari importo sul Capitolo 1300. Il fondo rappresenta un’anticipazione di cassa, utilizzabile per coprire prontamente le spese economali che non possono attendere le ordinarie tempistiche amministrative.

Garanzie di trasparenza e correttezza

Nel provvedimento si dà atto dell’assenza di conflitti di interesse, come previsto dall’art. 6-bis della Legge n. 241/1990, così come modificata dalla Legge n. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione. Inoltre, viene specificato che il fondo anticipato è reintegrabile nel corso dell’anno tramite presentazione di rendiconti documentati e dettagliati. A fine esercizio, il 31 dicembre 2025, il fondo dovrà essere completamente chiuso.

Quadro normativo e contabile

Il provvedimento si inserisce in un più ampio contesto di pianificazione e gestione finanziaria dell’ente, già definito con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 6 marzo 2025 relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, e con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 3 marzo 2025 che ha sancito la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) e al Bilancio di Previsione 2025–2027.