BARI – Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza con 28 voti favorevoli e 9 voti contrari (Emiliano, Amati, Leo, Mazzarano, Laricchia, Galante, Casili, Barone e Di Bari), la proposta di legge di modifica alla legge elettorale regionale.

Con la modifica introdotta è stato sostituito integralmente l’articolo 7 della legge n. 2 del 2005 “Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del presidente della Giunta”, relativo alla scheda elettorale.

Di fatto, con un emendamento proposto dai capigruppo Campo (PD) e Conserva (Lega), è stato sostituito il testo della proposta di legge che era stata approvata dalla VII Commissione, di cui era prima firmataria la consigliera Parchitelli (PD), che recepiva il contenuto relativo alla doppia preferenza di genere, già introdotto con l’intervento sostitutivo statale nel 2020, da cui è conseguito, in caso di due preferenze espresse dall’elettore per candidati del medesimo sesso, l’annullamento della seconda preferenza.

Ma prevedeva anche che all’interno delle liste presentate per l’elezione al Consiglio regionale, i componenti dello stesso sesso non fossero rappresentati per più del 60% del totale, pena l’inammissibilità della lista stessa.

In sostanza, con l’unico articolo approvato è stato disciplinato che ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il cognome, oppure il nome e cognome, sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno.

Qualora dovesse esprimere due preferenze, queste non possono riferirsi a candidati dello stesso sesso, pena l’annullamento della seconda preferenza.

Resta quindi inalterata la norma riguardante la composizione delle liste dei candidati con cui è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. In ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento e in caso di mancato rispetto di tale disposizione è prevista una sanzione di tipo economico in fase di erogazione, per la prima annualità, dei contributi assegnati ai gruppi consiliari.

Nel corso del dibattito è emerso che i voti contrari sono derivati dal dissenso per aver cassato dal testo giunto all’esame dell’Aula, l’inammissibilità della lista in caso di non rispetto della parità di due sessi nella sua composizione.