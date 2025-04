Manfredonia – Prosegue il percorso amministrativo volto a garantire il diritto alla casa attraverso l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) nel Comune di Manfredonia. Con una determinazione dirigenziale recentemente adottata, è stata formalizzata l’assegnazione definitiva di un immobile a una cittadina inserita al 27° posto della graduatoria relativa al bando pubblico indetto nel 2016, in attuazione della Legge Regionale n. 10 del 7 aprile 2014.

L’iter per la definizione delle assegnazioni ha preso avvio con la deliberazione della Giunta Comunale n. 230 del 10 novembre 2015, nella quale venivano stabilite le modalità per la pubblicazione del bando pubblico, volto alla formazione della graduatoria degli aspiranti assegnatari. Il bando è stato formalmente indetto con determinazione n. 566 del 6 maggio 2016 e ha visto la sua naturale scadenza per la presentazione delle domande il 14 luglio dello stesso anno.

Dopo una complessa fase istruttoria, volta alla verifica delle dichiarazioni presentate, alla raccolta della documentazione e all’attribuzione dei punteggi provvisori, la graduatoria provvisoria è stata pubblicata nel 2019. In essa figuravano 339 ammessi e 19 esclusi. Come previsto dalla normativa, i ricorrenti hanno avuto la possibilità di contestare i punteggi provvisori attribuiti, facendo ricorso alla Commissione Provinciale di edilizia residenziale pubblica. Solo uno dei 19 ricorsi ha portato a una modifica sostanziale, con l’attribuzione di 4 punti aggiuntivi a un concorrente, in seguito al parere della Commissione.

Nel 2021 è stata approvata la graduatoria definitiva, sulla base della quale sono avvenute le assegnazioni progressive degli immobili resisi disponibili nel territorio comunale. È in questo contesto che si inserisce l’assegnazione dell’alloggio ERP sito in Via [omissis], effettuata in questi giorni a favore della sig.ra [omissis], regolarmente collocata al 27° posto della graduatoria definitiva con un punteggio complessivo di 10.

L’iniziativa è stata resa necessaria anche dalla richiesta di urgenza pervenuta da ARCA Capitanata, ente gestore del patrimonio ERP, che ha sollecitato l’assegnazione dell’immobile al fine di evitare un possibile utilizzo improprio o un’occupazione abusiva da parte di terzi. La Giunta Comunale, con deliberazione n. 45 dell’11 novembre 2024, ha dato il via libera alla deroga degli standard abitativi, consentendo l’assegnazione sulla base di criteri di flessibilità legati alla disponibilità immediata degli alloggi.

Prima dell’assegnazione formale, l’Ufficio Casa ha effettuato le verifiche di rito per accertare la permanenza dei requisiti in capo alla richiedente, in conformità con quanto previsto dagli articoli 3 e 5 della L.R. 10/2014. Le verifiche hanno incluso anche il controllo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), con attenzione particolare alle condizioni patrimoniali e reddituali, elementi fondamentali per l’ammissione ai benefici ERP.

La determinazione firmata dal dirigente del settore competente, adottata in conformità alle norme vigenti e al regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi comunali, dispone inoltre la notifica dell’atto all’interessata e la trasmissione ad ARCA Capitanata per gli adempimenti di competenza. Il verbale di consegna dell’alloggio sarà redatto dai funzionari dell’ente gestore alla presenza di rappresentanti del Comune.

Importante sottolineare che l’atto non comporta alcun onere finanziario a carico dell’Ente comunale e non incide in alcun modo sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell’amministrazione. Inoltre, in ossequio al principio di trasparenza e tutela della privacy, sono stati esclusi dalla pubblicazione online tutti i dati personali idonei a rivelare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio socio-economico degli interessati.