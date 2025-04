Foggia, nuovi posteggi nei mercati “Biccari” e “Candelaro”: pubblicati due bandi pubblici

Il Comune di Foggia, attraverso il Servizio Integrato Attività Economiche, ha pubblicato due distinti bandi pubblici per l’assegnazione in concessione d’uso decennale di posteggi liberi nei mercati cittadini “Biccari” e “Candelaro”. Una misura concreta per incentivare il commercio su area pubblica e, al tempo stesso, promuovere l’inclusione sociale e la rigenerazione urbana. I bandi, approvati e pubblicati anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP n. 84 del 17 ottobre 2024), rientrano in un più ampio disegno strategico dell’Amministrazione Comunale per sostenere l’economia locale, favorire la creazione di nuove opportunità occupazionali e valorizzare gli spazi pubblici come luoghi di scambio, socialità e presidio civico.

Il primo avviso riguarda il mercato giornaliero “Biccari”, situato in viale Giuseppe La Torre, dove saranno assegnati 13 posteggi tutti destinati alla vendita di prodotti alimentari – frutta, ortaggi, formaggi, alimenti confezionati. Tra questi, 2 spazi saranno riservati ad enti del Terzo Settore, fondazioni o enti benefici iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), in linea con quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017). Una scelta che riconosce il valore civico, sociale e solidale dell’associazionismo attivo. Il secondo bando interessa invece il mercato cittadino “Candelaro”, in piazza Padre Eugenio Caldarazzo, dove sono stati messi a disposizione 15 posteggi, tra box fissi e posteggi mobili, destinati a diverse categorie merceologiche, sia alimentari che non alimentari (abbigliamento, calzature, articoli per la casa, artigianato e simili). In questo caso, 3 posteggi saranno riservati a soggetti portatori di handicap e a enti del Terzo Settore, confermando l’impegno dell’Amministrazione comunale verso l’inclusione sociale e la partecipazione attiva delle fasce più fragili della popolazione.

I due bandi rappresentano un’iniziativa articolata e coerente con l’obiettivo di rendere i mercati cittadini luoghi dinamici e aperti alla comunità. Non solo spazi di vendita, ma centri vitali di economia urbana, capaci di attivare processi di integrazione sociale, rigenerazione territoriale e sostenibilità economica.

Per visionare i bandi e partecipare, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Integrato Attività Economiche presso gli uffici comunali di via Gramsci 17, oppure contattare il numero 0881 814032 per ricevere ulteriori informazioni e supporto.