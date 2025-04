Foggia, prevenzione della violenza in sanità: ASL e Bambino Gesù insieme per la tutela degli operatori

Promuovere una sanità più sicura, anche per chi ci lavora. È questo l’obiettivo del convegno formativo “Prevenzione e tecniche di gestione secondo l’approccio Total Worker Health”, che si è tenuto oggi nella sala dell’Ordine dei Medici di Foggia. L’iniziativa, promossa da ASL Foggia in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, esperti del settore e professionisti sanitari, in un momento di riflessione sul tema delle aggressioni verbali e fisiche ai danni degli operatori della salute. Un’emergenza silenziosa, che negli ultimi anni ha assunto proporzioni preoccupanti, soprattutto nei Pronto Soccorso e nei reparti ad alta pressione emotiva. Alla base delle violenze, spesso, ci sono fattori organizzativi come il sovraffollamento, l’ansia dell’attesa, la mancanza di informazioni e una comunicazione poco efficace. Per questo, l’approccio proposto mira a rafforzare la formazione relazionale del personale sanitario, puntando sull’ascolto empatico come chiave per la prevenzione.

L’approccio “Total Worker Health”: benessere, sicurezza e ascolto

“Le condizioni di chi lavora per tutelare la salute degli altri devono essere una priorità”, ha dichiarato in videocollegamento il vicepresidente della Regione Puglia e assessore alla Salute Raffaele Piemontese. “Investire nella formazione significa rafforzare la capacità di affrontare tensioni e criticità, ma anche contribuire a un clima di rispetto e riconoscimento del ruolo svolto dagli operatori”. Il Direttore Generale della ASL Foggia, Antonio Nigri, ha evidenziato l’importanza di “rafforzare gli strumenti per cogliere i segnali di un’escalation emotiva e adottare comportamenti de-escalation, capaci di ristabilire la calma e la fiducia”. Fondamentale anche l’intervento di Salvatore Zaffina, Direttore dell’UOC di Medicina del Lavoro dell’Ospedale Bambino Gesù: “Il modello Total Worker Health permette di integrare salute e sicurezza in un’unica strategia, che considera anche l’impatto psicologico delle aggressioni su chi le subisce”.

Comunicazione e accoglienza: la chiave è nell’ascolto

Una linea condivisa anche da Danny Sivo, responsabile del Sistema Regionale Integrato di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SIRGISL) della Regione Puglia, che ha sottolineato: “La risposta repressiva alle aggressioni non basta. È necessario agire sulle cause: tra queste, le principali sono la cattiva comunicazione e una gestione inadeguata dell’accoglienza. Da qui nasce l’introduzione della nuova figura dell’infermiere di processo, dedicato al rapporto diretto con l’utenza”. Anche Angelo Tomaro, Amministratore Unico di Sanitaservice, ha ribadito il legame tra sicurezza dei lavoratori e qualità dei servizi: “Un clima lavorativo sereno è il presupposto per un’assistenza di qualità. Prevenire la violenza vuol dire anche tutelare i cittadini”.

Il corso-convegno, che ha coinvolto anche gli Ordini professionali dei medici, assistenti sociali e odontoiatri, si inserisce in un percorso formativo più ampio promosso dalla ASL Foggia, volto a diffondere la cultura della prevenzione, della cura dei rapporti interpersonali e della gestione del conflitto nei contesti sanitari. La giornata si è conclusa con una forte condivisione d’intenti tra le diverse figure coinvolte: trasformare il luogo di cura in uno spazio realmente sicuro e umano, dove ogni operatore si senta valorizzato e protetto, e ogni paziente accolto e ascoltato.