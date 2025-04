Manfredonia, approvata la modifica dell’art. 32 della convenzione urbanistica del Comparto CA12 – Lotto S1, Coop. Eco Verde

Il Comune corregge un errore materiale e adotta la nuova versione dell’atto convenzionale, allineandosi agli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale

Manfredonia – Con la determinazione dirigenziale n. 713 del 14 aprile 2025, il Comune di Manfredonia ha approvato lo schema di atto per la modifica dell’art. 32 della convenzione urbanistica ex art. 35 della legge n. 865/1971, relativa al Comparto CA12, Lotto S1, già assegnato alla cooperativa “Eco Verde”. La decisione, adottata dal dirigente del Settore VI – Urbanistica e Sviluppo Sostenibile, arch. Lucio Barbaro, arriva in seguito alla necessità di correggere alcuni dati inesatti contenuti in un precedente provvedimento (determinazione dirigenziale n. 549/2025), e si inserisce nel più ampio processo di aggiornamento delle convenzioni urbanistiche avviato nel 2022.

La vicenda ha origine nel settembre 2011, quando con atto del notaio Stango venne sottoscritta una convenzione tra il Comune e i proprietari aderenti al Consorzio CA12 per l’attuazione del piano di lottizzazione privato del comparto omonimo. Contestualmente, venne stipulata anche la convenzione ex art. 35 della legge 865/1971, con cui il Comune assegnava alla Coop. Eco Verde il lotto “S1”, un’area destinata a edilizia residenziale pubblica e servizi, estesa per 735 mq e con cubatura realizzabile pari a 653,981 mc.

L’art. 32 della convenzione originale, tuttavia, conteneva un vincolo rigido: “È espressamente vietato cedere a terzi il lotto non ancora edificato o parzialmente edificato”. Un vincolo che nel tempo ha sollevato difficoltà operative e richieste di revisione, soprattutto da parte dei consorzi interessati ai comparti CA4, CA5, CA9 e CA12. Proprio in risposta a tali istanze, il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 46 del 15 luglio 2022, ha approvato una modifica del testo originario dell’art. 32, consentendo maggiore flessibilità in tema di cessione delle aree, pur nel rispetto delle finalità pubbliche originarie.

Sulla base di tale indirizzo, la cooperativa Eco Verde, tramite il notaio Maria Emilia Rizzo Corallo, ha trasmesso all’amministrazione comunale uno schema di modifica dell’atto convenzionale. L’atto, limitatamente al lotto S1, recepisce quanto stabilito dal Consiglio nel 2022. La proposta è stata inizialmente approvata con la determinazione dirigenziale n. 549/2025, successivamente annullata in autotutela per un errore materiale.

Con il nuovo provvedimento, il dirigente Barbaro approva definitivamente il testo aggiornato, confermando la coerenza dello schema d’atto con gli indirizzi espressi dalla deliberazione consiliare. Il nuovo testo, come previsto, sarà stipulato in forma di atto pubblico amministrativo.

Nel dispositivo si dà atto che non sussistono conflitti di interesse in capo al dirigente né al responsabile del procedimento, e che il provvedimento è esente da oneri per il bilancio comunale, non comportando impegni di spesa né diminuzioni di entrata. Il provvedimento, inoltre, non rileva ai fini dell’amministrazione trasparente e diventa immediatamente esecutivo con la sottoscrizione del dirigente, senza necessità di ulteriori controlli contabili.