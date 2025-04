Manfredonia, approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione e la messa a norma dell’impianto sportivo di via Orto Sdanga

Un finanziamento regionale da 100 mila euro consentirà interventi strutturali su uno degli impianti sportivi storici della città

Con determinazione dirigenziale n. 720 del 15 aprile 2025, il Comune di Manfredonia ha approvato il progetto esecutivo relativo agli interventi di ristrutturazione e messa a norma dell’impianto sportivo di via Orto Sdanga, angolo via Pastini. L’opera sarà finanziata interamente grazie a un contributo regionale di 100.000 euro, nell’ambito del “Bando per il finanziamento di interventi indifferibili e di messa in sicurezza degli impianti sportivi delle Amministrazioni Comunali”, attivato dalla Regione Puglia con deliberazione di Giunta n. 1715 del 28 ottobre 2021.

Il progetto, predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale e validato dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ing. Giuseppe Di Tullo, si inserisce in un programma più ampio di riqualificazione degli impianti sportivi pubblici. La finalità principale è garantire il pieno rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, accessibilità e funzionalità degli impianti destinati allo sport e alle attività motorie della cittadinanza.

Il finanziamento, reso disponibile grazie allo scorrimento della graduatoria definitiva approvata dalla Regione Puglia (determinazione 168_DIR_2022_203 del 16 marzo 2022), è stato confermato con deliberazione della Giunta comunale n. 44 del 6 novembre 2024, che ha individuato l’impianto di via Orto Sdanga come destinatario dell’intervento e ha affidato al dirigente del Settore Lavori Pubblici tutti gli adempimenti conseguenti.

Il progetto, elaborato nel rispetto del nuovo Codice dei Contratti pubblici (D.lgs. 36/2023), prevede lavori per un importo complessivo di € 100.000, articolati in € 80.625,04 per lavori a base d’asta e € 19.374,96 per somme a disposizione dell’Amministrazione. Gli interventi principali riguarderanno la sistemazione delle pavimentazioni, la predisposizione per un nuovo impianto di illuminazione e l’adeguamento normativo dell’intera struttura.

Il team tecnico incaricato della progettazione e verifica comprende figure professionali interne all’Amministrazione: oltre al RUP ing. Di Tullo, partecipano l’ing. Biagio Di Iasio per la verifica progettuale, il dott. Francesco Palmieri per la rendicontazione, i funzionari Domenico Spagnuolo e Pompea Talamo per il supporto amministrativo, e i referenti dell’area finanziaria Domenico Carmone e Michela Lauriola.

La documentazione progettuale è composta da un insieme articolato di elaborati tecnico-amministrativi e grafici: relazione illustrativa, computo metrico estimativo, cronoprogramma, quadro economico, piani di sicurezza, tavole progettuali e fascicolo dell’opera. Il codice unico di progetto (CUP) assegnato all’intervento è J32H25000160002.

L’intervento, totalmente finanziato dalla Regione Puglia, non comporta al momento impegni di spesa diretti da parte del Comune. La gara d’appalto sarà avviata con successivo provvedimento, comprensivo degli obblighi di legge in materia di contratti pubblici e trasparenza amministrativa. Inoltre, il procedimento risulta esente da cause di conflitto di interesse, come attestato dallo stesso dirigente responsabile, ing. Lucio Barbaro.

L’approvazione di questo progetto rappresenta un passo significativo per la rigenerazione urbana e sportiva della città, restituendo alla collettività un’infrastruttura più sicura, efficiente e al passo con le normative. È un segnale concreto dell’impegno dell’Amministrazione comunale verso la promozione dello sport di base e dell’inclusione sociale, con ricadute positive sia per i giovani sia per le associazioni sportive locali.

Il provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio online in data 15 aprile 2025 e vi resterà per quindici giorni consecutivi, come previsto dalla normativa vigente.