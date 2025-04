Manfredonia, stretta sugli orari della musica nei locali: il Sindaco firma l’ordinanza sulla diffusione sonora

Limitazioni dal 18 aprile al 3 maggio per l’intrattenimento musicale: sanzioni fino a 500 euro e chiusura in caso di recidiva

Manfredonia – Il Comune di Manfredonia ha ufficialmente regolamentato gli orari e le modalità di diffusione sonora per le attività di intrattenimento musicale, al fine di garantire un equilibrio tra le esigenze del settore turistico-ricettivo e il diritto alla quiete dei residenti. Il sindaco ha firmato un’ordinanza che stabilisce precisi limiti per la musica nei pubblici esercizi, sia al chiuso che all’aperto, in vigore dal 18 aprile al 3 maggio 2025.

La misura nasce dalla necessità di rispondere a numerose segnalazioni pervenute da cittadini e gestori di strutture ricettive – in particolare in aree residenziali – riguardo al disturbo provocato da musica ad alto volume e schiamazzi notturni, spesso causa di degrado e malcostume. A ciò si aggiungono le raccomandazioni del Commissariato di Pubblica Sicurezza e gli indirizzi condivisi con la Prefettura di Foggia nell’ambito del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica.

L’ordinanza sindacale interviene in particolare nei giorni 18, 19, 25, 26 aprile e 2, 3 maggio, imponendo che le emissioni sonore cessino entro l’una di notte, esclusivamente per musica di allietamento o sottofondo, quindi non soggetta a SCIA o autorizzazioni previste dal Testo Unico di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.). È fatto divieto assoluto di utilizzare dj set, consolle e casse audio attive, strumenti equiparabili a pubblici spettacoli e soggetti a specifiche autorizzazioni.

Le aree interessate dalla disciplina sono:

tutte le zone residenziali del Comune di Manfredonia;

la zona ASI (area industriale);

le località comprese tra Lungomare del Sole, Siponto e Ippocampo, comprese le frazioni San Salvatore, Tomaiuolo, Borgo Mezzanone.

I titolari dei locali pubblici dovranno adottare tutti gli accorgimenti necessari a limitare il disturbo al riposo notturno, nel rispetto della zonizzazione acustica comunale e delle normative regionali e nazionali in materia di inquinamento acustico.

Sanzioni e controlli

La violazione dell’ordinanza comporterà una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 267/2000. In caso di recidiva, è prevista la chiusura dell’esercizio per due giorni consecutivi, da applicarsi nei fine settimana (venerdì e sabato). Sanzioni ulteriori scatteranno per ogni successiva violazione durante l’anno solare.

L’ordinanza ha efficacia immediata ed è stata trasmessa a tutte le forze dell’ordine territoriali, alla Questura, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Municipale e all’ASL. È inoltre pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune e sul sito istituzionale.

Contro il provvedimento è ammesso ricorso al TAR Puglia entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.