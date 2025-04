Manfredonia. Senior Park: al via i lavori per il nuovo parco urbano - archivio

Manfredonia: Terza Rata Liquidata per il Senior Park, Progetto Chiave della Rigenerazione Urbana Finanziata con i Fondi Europei 2014-2020

Prosegue l’intervento di trasformazione urbana che vede protagonista la città di Manfredonia, con l’obiettivo di restituire alla comunità spazi pubblici inclusivi e moderni. Con la determinazione dirigenziale n. 663 del 9 aprile 2025, il Comune ha disposto la liquidazione della terza rata di acconto per i lavori del giardino pubblico “Senior Park”, realizzato nell’ambito del Programma Operativo Regionale FESR-FSE Puglia 2014-2020.

Il progetto, condiviso con il Comune di Zapponeta e guidato dall’Autorità Urbana di Manfredonia, rientra nell’Asse prioritario XII – Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS), e prevede la creazione di un’area verde attrezzata dedicata in particolare agli anziani, promuovendo l’inclusione sociale, il benessere e la riqualificazione ambientale.

Il percorso amministrativo del “Senior Park” inizia con la partecipazione al bando pubblico della Regione Puglia, culminando con l’approvazione della proposta da parte del Dipartimento Mobilità e Qualità Urbana nel 2018. A seguito della sottoscrizione della convenzione con la Regione e della definizione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.), il progetto ha preso ufficialmente avvio.

Nel luglio 2023 sono stati consegnati i lavori all’impresa Generali Costruzioni s.r.l., vincitrice della procedura negoziata MEPA, per un importo complessivo pari a circa 501 mila euro, comprensivi degli oneri per la sicurezza. A partire da quella data si sono susseguiti gli stati di avanzamento dei lavori (SAL), che scandiscono i pagamenti in base alla progressione dell’intervento.

Dopo un primo acconto liquidato nel luglio 2023, pari a oltre 110 mila euro (inclusa IVA), e un secondo SAL approvato a febbraio 2025 per ulteriori 141 mila euro, è giunta ora la liquidazione della terza rata di acconto, per un totale di € 144.650,00. Di questi, € 131.500,00 riguardano i lavori veri e propri, mentre € 13.150,00 sono destinati al versamento dell’IVA al 10%, in regime di scissione dei pagamenti.

La decisione è stata assunta dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Autorizzazioni Ambientali, Ing. Lucio Barbaro, sulla base della relazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), Ing. Giuseppe Di Tullo, e delle risultanze del certificato di pagamento n. 3. I lavori considerati eseguiti e certificati al 27 marzo 2025 ammontano, al netto del ribasso, a € 462.922,64, un dato che testimonia il buon avanzamento dell’opera, nonostante i rallentamenti incontrati.

Infatti, il cantiere ha affrontato due sospensioni significative: la prima nel novembre 2023 per la necessità di redigere una perizia di variante, approvata a gennaio 2024 con un incremento di circa 15.788 euro; la seconda nel luglio 2024 a causa delle temperature estive elevate, incompatibili con le lavorazioni in calcestruzzo e resina e con la messa a dimora del verde. I lavori sono poi ripresi il 20 gennaio 2025.

L’opera si avvia così verso la fase finale, rappresentando un intervento strategico per la qualità urbana di Manfredonia. Il “Senior Park” non è solo un’infrastruttura verde, ma un simbolo concreto di rigenerazione urbana sostenibile, capace di valorizzare il quartiere Gozzini e rispondere ai bisogni delle fasce più fragili della popolazione.

La spesa liquidata trova copertura nel Piano Esecutivo di Gestione 2025, al capitolo dedicato alla “realizzazione parco per anziani lottizzazione Gozzini”. Tuttavia, il pagamento effettivo dell’importo è subordinato all’accredito delle relative somme da parte della Regione Puglia, come previsto dalle regole di attuazione dei fondi comunitari.