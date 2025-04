Massoneria, un viaggio nel cuore del segreto: domani il reportage del foggiano Francesco Santino

Un’inchiesta senza precedenti in Italia, con immagini dall’interno di una loggia massonica e un’intervista esclusiva a un membro che rompe il silenzio. L’appuntamento è per domani alle 12:45 su YouTube. Domani, martedì 16 aprile, alle ore 12:45, uscirà un reportage che promette di far discutere: il giornalista e videomaker Francesco Santino pubblicherà sul suo canale YouTube Lati Umani un’inchiesta esclusiva all’interno di una loggia massonica italiana, affiliata a uno dei gruppi più influenti a livello europeo e mondiale. Un lavoro coraggioso e inedito nel panorama italiano, che mostra – per la prima volta in video – lo svolgimento di una riunione massonica filmata dall’interno, con i volti dei partecipanti oscurati per tutelarne l’identità. Il racconto si concentra sulle dinamiche della loggia, sulle motivazioni personali dei membri e sul mistero che ancora oggi avvolge l’appartenenza alla massoneria, spesso vissuta in segreto anche nei confronti delle famiglie. Un momento centrale del reportage è l’intervista a uno dei membri, che ha accettato di mostrarsi in volto e di rispondere senza filtri alle domande di Santino. Un gesto raro, che offre uno sguardo diretto su una realtà tanto discussa quanto poco conosciuta.

Chi è Francesco Santino

Francesco Santino è un reporter originario di Foggia, con un passato da avvocato a Milano. Qualche tempo fa ha deciso di abbandonare la professione legale per dedicarsi a tempo pieno alla narrazione di realtà marginali e poco esplorate, viaggiando in Italia e nel mondo. Nel novembre 20 24 ha lanciato Lati Umani, un progetto documentaristico su YouTube che esplora temi legati all’inclusione, alla diversità, alle tradizioni dimenticate e alle condizioni di vita estreme. I suoi reportage si distinguono per l’approccio umano e immersivo, che lo ha già portato a vivere esperienze fuori dal comune, come il “Fake Funeral” in Corea del Sud – una simulazione della propria morte per riflettere sul senso della vita, già oggetto di interesse mediatico.

Con questo nuovo lavoro, il primo realizzato in Italia, Santino torna a interrogarsi sul lato più nascosto della società italiana, scegliendo di puntare la lente su una delle istituzioni più enigmatiche e discusse del nostro tempo.

Il reportage sarà disponibile da domani, 16 aprile, alle ore 12:45, al seguente link: https://youtu.be/MZrEQOUueqE?si=FVHdPoU7B2emR668