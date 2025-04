Personale a tempo determinato: il Comune di Manfredonia utilizzerà la graduatoria della Regione Puglia per assumere uno specialista amministrativo

Con determinazione dirigenziale, il Comune di Manfredonia ha ufficialmente approvato lo schema di convenzione con la Regione Puglia per l’utilizzo della graduatoria concorsuale relativa al profilo professionale di “Specialista risorse economico-finanziarie”.

Si tratta di un passaggio cruciale, inserito nell’ambito della programmazione del personale prevista dal PIAO 2024–2026 (Piano Integrato di Attività e Organizzazione), con l’obiettivo di coprire un posto vacante a tempo determinato, corrispondente al profilo di specialista amministrativo, in sostituzione temporanea di una dipendente di ruolo assente con diritto alla conservazione del posto.

Il percorso avviato dal Settore Risorse Umane e Sviluppo Economico, sotto la guida del dirigente competente confermato con decreto sindacale n. 1/2024, ha seguito un articolato iter procedurale. In un primo momento, l’Amministrazione comunale si è attivata chiedendo alle amministrazioni provinciali e ai Comuni della provincia di Foggia la disponibilità di graduatorie idonee, ottenendo riscontro positivo unicamente dal Comune di Orsara di Puglia. Tuttavia, la verifica della disponibilità dei candidati idonei ha dato esito negativo.

Successivamente, analoga richiesta è stata estesa ai Comuni della provincia della BAT, ricevendo un riscontro utile dal Comune di Canosa di Puglia. Anche in questo caso, però, non si è giunti a una candidatura idonea effettivamente disponibile. L’Ente ha quindi proceduto con una terza istanza indirizzata ai Comuni delle restanti province pugliesi e alla stessa Regione Puglia, ricevendo riscontri positivi da Martano, Ostuni, Bitritto e dalla Regione.

Sulla base del regolamento comunale che disciplina l’utilizzo delle graduatorie di altri enti, si è proceduto con il criterio cronologico, scegliendo la graduatoria più “anziana”, approvata con determinazione dirigenziale n. 73 del 27 gennaio 2023 dalla Regione Puglia – Sezione Personale – relativa al bando n. 25 per l’assunzione di uno specialista in risorse economico-finanziarie. Tale scelta risulta coerente con la normativa regionale e con le recenti modifiche introdotte dalla Legge Regionale n. 24/2023 e dalla successiva L.R. 37/2023.

L’accordo tra Comune di Manfredonia e Regione Puglia, autorizzato anche con determinazione dirigenziale regionale n. 131 del 7 aprile 2025, prevede l’assunzione tramite scorrimento della graduatoria di un’unità di personale a tempo pieno e determinato, senza alcun onere economico per l’Ente cessionario in termini di rimborso forfettario (pari a 350 euro), previsto solo per le assunzioni a tempo indeterminato.

Va sottolineato che l’intera operazione si muove nel solco dei principi costituzionali e normativi di imparzialità, trasparenza, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa. L’adozione di strumenti come l’utilizzo di graduatorie esistenti evita l’indizione di nuovi concorsi, con conseguente risparmio di risorse e tempi amministrativi, senza compromettere la qualità e la regolarità delle assunzioni.

La durata dell’accordo sarà limitata alla validità della graduatoria in oggetto e l’eventuale impegno di spesa per l’assunzione verrà formalizzato con successivo atto specifico. La determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio online del Comune, in adempimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza.