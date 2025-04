Peschici, il 20 aprile Piazza Pertini diventa una discoteca a cielo aperto con Jo Squillo special guest

La primavera del Gargano si colora di musica, luci e allegria. Domenica 20 aprile, a partire dalle ore 21:00, Piazza Pertini di Peschici si trasformerà in una straordinaria discoteca a cielo aperto, pronta ad accogliere appassionati e nostalgici delle sonorità anni ’70, ’80 e ’90. Un evento che promette di far ballare e cantare tutti, in un viaggio musicale attraverso tre decenni che hanno segnato la storia del costume e dello spettacolo italiano e internazionale. Ad animare la serata ci saranno dj set, vocalist e uno staff di animazione professionale, in grado di coinvolgere il pubblico e rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente. Ma il momento clou sarà l’arrivo della special guest della serata: Jo Squillo, autentica icona della dance pop italiana, artista poliedrica, conduttrice, attivista e volto noto del panorama televisivo e musicale.

Con il suo carisma e l’energia travolgente che l’ha sempre contraddistinta, Jo Squillo è pronta a infiammare il palco con un’esibizione che si preannuncia memorabile. L’iniziativa si inserisce nel più ampio calendario degli eventi pasquali organizzati dal Comune di Peschici, con l’obiettivo di offrire intrattenimento di qualità a residenti e turisti, valorizzando il territorio anche al di fuori della stagione estiva. Una strategia vincente, che negli ultimi anni ha contribuito a consolidare l’immagine di Peschici come una delle località più vivaci e dinamiche del Gargano anche durante le festività primaverili.

«Vogliamo offrire occasioni di aggregazione e divertimento che possano attrarre ogni fascia di età – ha dichiarato l’assessore al turismo –. La presenza di un’artista del calibro di Jo Squillo impreziosisce un evento pensato per far riscoprire lo spirito spensierato e festoso di epoche indimenticabili». L’appuntamento è quindi per domenica 20 aprile: un tuffo nel passato a ritmo di musica, per celebrare la Pasqua con gioia, spettacolo e condivisione. L’ingresso è libero.