Pietro Delli Guanti, il pilota di Vico del Gargano in pista nella Porsche Supercup e Carrera Cup Italia

Il rombo della Porsche 992 GT3 Cup accompagnerà il sogno di un giovane talento del Gargano. Pietro Delli Guanti, classe 2004, originario di Vico del Gargano, è pronto a vivere una stagione da protagonista nella Porsche Mobil1 Supercup e nella Porsche Carrera Cup Italia, due tra i più prestigiosi campionati monomarca a livello internazionale e nazionale. Il pilota pugliese difenderà i colori del team Dinamic Motorsport, squadra di riferimento nel panorama Porsche, che affiderà al giovane driver la 992 GT3 Cup per affrontare un calendario fitto di appuntamenti ad altissimo livello. Una sfida che si prospetta impegnativa ma altrettanto entusiasmante, in un contesto tecnico e mediatico di prim’ordine. Per Delli Guanti si tratta di una tappa fondamentale in un percorso sportivo in costante crescita. La Porsche Mobil1 Supercup, da oltre trent’anni affiancata ai weekend di Formula 1, rappresenta un palcoscenico di altissimo profilo, frequentato da piloti provenienti da ogni parte del mondo.

Accanto a questo impegno, il giovane garganico sarà anche tra i protagonisti della Carrera Cup Italia, campionato che da anni sforna talenti per la scena GT europea e che si caratterizza per un livello tecnico elevatissimo. In entrambi i contesti, Delli Guanti farà parte del programma ufficiale Porsche dedicato ai giovani piloti, un’opportunità strategica che consente di ricevere supporto formativo, coaching tecnico e preparazione mentale per affrontare la competizione ai massimi livelli. “Il programma di supporto per i giovani piloti Porsche è un’occasione unica”, ha dichiarato Pietro Delli Guanti. “Costruire la mia carriera con un marchio così iconico sarebbe un sogno. Dinamic Motorsport è un team con cui ho già corso in passato e che considero un punto di riferimento. Sono soddisfatto della scelta e impaziente di scendere in pista. Il livello sarà altissimo, ma darò tutto sin da subito”.

Il nome di Pietro Delli Guanti è già noto agli appassionati di motorsport: cresciuto tra i kart e le monoposto, ha mostrato talento e determinazione nelle categorie giovanili, meritandosi ora una chance tra i migliori. La stagione 2025 rappresenta per lui un trampolino verso il professionismo più maturo, in un ambiente che unisce passione, tecnologia e visibilità internazionale. L’intero Gargano e gli appassionati pugliesi seguiranno con orgoglio e trepidazione le sue gesta, sperando di vedere il nome di Vico del Gargano sfrecciare sui circuiti di tutta Europa.

Lo riporta foggiatoday.it