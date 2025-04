“Rigenerare per connettere” una tesi d’eccellenza immagina una nuova Manfredonia lungo l’ex tracciato ferroviario

MANFREDONIA – Una giovane architetta manfredoniana, Concetta Rignanese, insieme alla collega Lidiya Stets, ha discusso di recente la propria tesi di laurea magistrale presso il Corso di Laurea in Architettura dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, presentando un progetto di grande valore urbano, sociale e ambientale per la città di Manfredonia.

Il lavoro ha ottenuto il massimo dei voti con lode e i complimenti ufficiali della commissione, un riconoscimento che sottolinea non solo l’eccellenza accademica, ma anche la forza visionaria della proposta.

La tesi, dal titolo “Rigenerare per connettere – Spazi per la comunità lungo l’ex tracciato ferroviario di Manfredonia”, propone un progetto di rigenerazione urbana e territoriale lungo il tracciato dismesso che un tempo collegava la Stazione Campagna con la Stazione Ovest. L’intervento punta a trasformare questa infrastruttura abbandonata in un sistema integrato di spazi pubblici, percorsi pedonali e ciclabili, servizi e presidi culturali e sociali.

Guidato dalla professoressa Susanna Ferrini e con la collaborazione del professor Massimo Angrilli, il progetto parte da un’accurata analisi paesaggistica, morfologica e sociale del territorio. Un dato emerso in modo evidente è la carenza di spazi pubblici fruibili, in netto contrasto con la presenza diffusa di aree residuali inutilizzate o degradate. Da questa dicotomia nasce la visione: ricucire la città attraverso la riattivazione degli spazi vuoti e restituirli alla collettività.

Ma la proposta va oltre la scala urbana: la fascia rigenerata diventa una vera e propria infrastruttura verde, capace di connettere aree strategiche del territorio, come l’area umida, il sistema delle cave, la pineta e il sito archeologico di Siponto, con una rete di percorsi e funzioni integrate. Il concetto chiave è la “connessione”: tra ambiente, persone, cultura e tradizioni.

Il progetto prevede, tra le varie funzioni, spazi per l’agricoltura urbana partecipata, hub comunitari, aree per la mobilità dolce, luoghi per eventi culturali, laboratori e spazi di socialità, in un’ottica di sviluppo sostenibile e inclusivo. Il cuore pulsante dell’intervento è l’area della Stazione Campagna, ripensata come centro nevralgico di aggregazione e innovazione per la comunità locale.

Una visione concreta per il futuro di Manfredonia

L’auspicio, condiviso anche dalla commissione accademica, è che questa visione non resti confinata tra le mura universitarie.

Il lavoro di Concetta Rignanese insieme alla collega Lidiya Stets rappresenta un’opportunità concreta per ispirare le istituzioni locali e regionali, aprendo un dialogo sul futuro della città e sull’uso strategico del suo patrimonio urbano e naturale.