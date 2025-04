Rinnovata la gestione del Centro Sociale Polivalente per Anziani “Matteo Rignanese” a Mattinata: impegno di spesa da 69.000 euro per il 2025

Manfredonia, 8 aprile 2025 – Con la Determinazione dirigenziale n. 651, il Comune di Manfredonia ha ufficializzato la prosecuzione della gestione del Centro Sociale Polivalente per Anziani “Matteo Rignanese”, sito nel Comune di Mattinata, per ulteriori 12 mesi. Il provvedimento, firmato dal dirigente del Settore III – Servizi Affari Generali ed alla Persona, Matteo Ognissanti, rientra nell’ambito delle politiche sociali del Piano di Zona dell’Ambito Territoriale di Manfredonia, ed è volto a garantire la continuità di un servizio fondamentale per la popolazione anziana del territorio.

Il rinnovo avviene in attuazione dell’art. 13 del capitolato speciale d’appalto e dell’art. 5 del contratto sottoscritto con la RTI aggiudicataria, composta dalla Società Cooperativa Sociale San Bernardo di Latiano (BR) e dalla Cooperativa Sociale Sostenia ETS di Manfredonia. Le due realtà, vincitrici della procedura ad evidenza pubblica indetta nel 2023 tramite la CUC del Tavoliere, avevano già ottenuto l’affidamento con un ribasso dell’8% sull’importo a base di gara, pari a 71.428,57 euro, e avevano dato prova di competenza e professionalità nella gestione del servizio.

La valutazione positiva dell’operato da parte degli uffici competenti ha spinto l’Amministrazione comunale a procedere con la ripetizione del servizio per un ulteriore anno, alle medesime condizioni contrattuali, per un importo complessivo di 69.000 euro IVA inclusa. Tale cifra sarà imputata al capitolo di spesa 5067 – impegno 1110/2023 del bilancio 2025 e sarà interamente coperta da fondi regionali e di altri Enti pubblici, già assegnati per il raggiungimento degli obiettivi del Piano Sociale di Zona 2022–2025.

Un presidio di comunità contro l’isolamento e la fragilità

Il Centro “Matteo Rignanese” rappresenta un importante presidio socio-culturale sul territorio del Comune di Mattinata, svolgendo un ruolo fondamentale nella promozione dell’invecchiamento attivo, della socializzazione tra persone anziane autosufficienti e nel supporto alle famiglie nel carico di cura. È anche uno strumento cruciale per il Servizio Sociale Professionale territoriale, che attraverso il centro può monitorare situazioni di fragilità, avviare percorsi di sostegno individualizzati e intercettare bisogni emergenti.

Il provvedimento sottolinea infatti la centralità del servizio nel quadro delle politiche sociali locali e ribadisce la necessità di assicurare continuità a queste attività, in stretta sinergia con l’Ufficio di Piano dell’Ambito di Manfredonia. Quest’ultimo, guidato dalla dottoressa Romina La Macchia – anche RUP dell’intervento –, collaborerà con l’ente gestore per la programmazione e l’organizzazione delle attività che si svilupperanno nel 2025.

Regolarità amministrativa e trasparenza garantite

La determinazione contiene inoltre tutti gli atti di garanzia sulla regolarità tecnico-contabile del procedimento, in conformità al D.Lgs. n. 267/2000. È stata verificata l’assenza di conflitti d’interesse in capo sia al dirigente che al RUP, ed è stata confermata la copertura finanziaria dell’impegno, senza alcun impatto sul piano di riequilibrio finanziario dell’Ente.